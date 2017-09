Auchan passe au vendeur augmenté pour marier son offre magasin et web

Le distributeur français met en place Move, un outil de bon de commande pour ses conseillers de vente qui facilite les passerelles entre e-commerce et magasin.

Auchan rêve de vendeur augmenté. D'un vendeur qui a les moyens de conseiller le client en magasin tout en gérant les commandes passées en ligne et retirées en grande surface. Le célèbre distributeur travaille sur ces questions accompagné par le français Pictime. Depuis mars 2016, cet intégrateur de commerce digital l'aide à développer un nouvel outil réservé aux conseillers de vente en magasin, accessible via ordinateur ou smartphone, et accessible dans tous les hypermarchés Auchan depuis janvier 2017. "Move, comme 'module de vente', permet de préparer les bons de commande de nos clients en magasin à partir de l'offre stockée chez Auchan retail France", explique Laurent Delannoy, product owner chez Auchan Retail France. Concrètement, le conseiller de vente pourra d'abord y visualiser le stock en magasin, tout comme les disponibilités dans les entrepôts nationaux e-commerce et organiser une livraison. "Nous sommes également en train de tester sur un magasin comment agrandir encore l'offre en utilisant la marketplace d'Auchan.fr", explique Laurent Delannoy. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochaines semaines.

Autres avantages de cet outil : réunir en un seul service tous les besoins des employés. Finie l'application spécifique pour la gestion des retraits de colis en une heure en magasin d'un côté et les bons de commande de l'autre, tout est maintenant géré depuis Move. Selon leur choix de livraison en ligne, les acheteurs Auchan.fr peuvent venir retirer leur commande dans un magasin à proximité. C'est là que Move facilite le click-and-collect et le retrait de colis dans l'heure. Il permet aux collaborateurs de voir les commandes des internautes arriver en temps réel. Une fois le colis préparé, le vendeur indique dans Move que la commande est prête. Le consommateur reçoit enfin un mail ou un sms automatisé pour indiquer de venir la chercher.

Depuis janvier 2017, Move est disponible dans tous les hypermarchés Auchan

Des améliorations sont prévues. Par exemple, le panier unique permettra au vendeur d'unifier le parcours de course web et physique des clients via Move. Un comparateur de produits à destination du vendeur et la prise de rendez-vous en ligne par les clients, par exemple pour avoir de l'aide sur un produit high-tech, sont en cours de développement. "Nous travaillons aussi sur des logiques d'animation avec des informations sur les volumes de ventes ou encore sur les ventes de service… Notre roadmap est calée jusqu'à décembre prochain et nous réfléchissons aux sujets qui continueront d'enrichir Move en 2018", continue Laurent Delannoy.

Move est disponible dans tous les Auchan. "Nous sommes vraiment dans une logique de conseiller de vente augmenté. Nous voulons l'aider à avoir une meilleure conscience de son client (commandes passées, comportement,…) et de son offre (stocks, info produits…). Il pourra ainsi mieux guider le consommateur dans son parcours d'achat et prendre des commandes sur une gamme plus étendue", synthétise Pierre-Yves Brasme, directeur de projets chez Pictime. Pour le moment, Move ne concerne que l'univers électronique et électroménager grand public. Il devrait s'ouvrir à d'autres catalogues (vins, vêtements,…) dans les prochains mois. D'un coût total non communiqué, cet investissement mobilise à temps plein un product owner, un directeur de projets, un ScrumMaster et entre trois à six développeurs.

