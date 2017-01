Nuit des Rois 2017 : l'appel aux candidatures est lancé

Le grand prix du marketing digital, de la performance et de l'innovation se tiendra le 9 mars prochain. Annonceurs et agences ont jusqu'au 18 janvier pour déposer leur dossier.

La nuit des Rois, le grand prix du marketing digital, de la performance et de l'innovation, fait son retour en 2017, le 9 mars plus exactement. Annonceurs et agences ont jusqu'au 18 janvier prochain pour déposer leur candidature ici, dans 7 catégories : social, drive-to-store, display, mobile, multicanal, espoir et fail & success. Cette nouvelle catégorie concerne les dispositifs qui ont rebondi après un premier échec pour finalement générer du succès. Un prix qui a pour objectif de diffuser la culture du risque. Sera également nommé un lauréat au Grand Prix.

Les dossiers présentés doivent concerner des dispositifs destinés au moins en partie à un public français. Une pré-sélection sera faite par le site Viuz, organisateur de l'événement, et les associations partenaires afin de déterminer 3 finalistes par catégorie. L'élection des lauréats sera effectuée par un jury composé d'annonceurs, éditeurs et de représentants d'associations. Parmi ses membres : Ariel Steinmann, directrice marketing Hello Bank, Philippe Schmidt, directeur exécutif de Prisma Media ou encore Aurore Domont, présidente de Figaro Médias.