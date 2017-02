Découvrez les finalistes de la nuit des Rois

Annonceurs et agences avaient jusqu'au 18 janvier pour déposer leur dossier. Dans chacune des catégories (social, drive-to-store, display, mobile, multicanal, espoir et fail & success), trois finalistes ont été désignés.

La nuit des Rois, le grand prix du marketing digital, de la performance et de l'innovation, organisé le 9 mars prochain, vient de dévoiler l'identité des finalistes qui concourent dans 7 catégories : social, drive-to-store, display, mobile, multicanal, espoir et fail & success. Annonceurs et agences avaient jusqu'au 18 janvier pour déposer leur candidature.

La sélection des 3 finalistes dans chacune des catégories a été réalisée par le site Viuz, organisateur de l'événement, et les associations partenaires. L'élection des lauréats sera effectuée par un jury composé d'annonceurs, d'éditeurs et de représentants d'associations. Parmi ses membres : Ariel Steinmann, directrice marketing d'Hello Bank, Philippe Schmidt, directeur exécutif de Prisma Media ou encore Aurore Domont, présidente de Figaro Médias.

Voici, dans chaque catégorie, l'identité des trois finalistes :

Catégorie Multicanal

SNCF / Zenith : SNCF 24/24

La Poste : Le Code de la Route

Transavia / les Gaulois : #Holidayondemand

Catégorie Drive to Store

But / Change : Attrapez les tous

Databerries / Intersport

Delamaison /ApparmentStores

Display

Samsung : Goodbye lonely socks

Michelin / Integer : Mouse- over

Renault / Acxiom/OMD

Mobile

BNP Paribas : BuyMyHome

Mc Donald's / UserAdgents

La Redoute App m-commerce

Social

Enfance Majuscule / FCB

Ubisoft / BETC : Tom Clancy Division

Accor Hotels / LinkedIn/ Publicis Conseil : Business Check

Catégorie Fail & Success

Criteo / Predictive search

Zanox / Yves Rocher

Espoir

La Boutonnière

Admo.TV

Sync2Ad

Pour plus d'informations : le site de l'événement.