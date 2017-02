Le salon e-Marketing Paris se tiendra du 18 au 20 avril 2017

Le rendez-vous annuel des professionnels du marketing digital avait rassemblé plus de 15 000 participants lors de sa dernière édition.

Le salon e-Marketing Paris se tiendra cette année du 18 au 20 avril. L'événement, qui avait rassemblé plus de 15 000 participants lors de l'édition 2016, se déroulera à nouveau du côté de la porte de Versailles.

Le programme de cette édition met l'accent sur les nouvelles pratiques marketing. Six grandes thématiques seront traitées au cours des conférences plénières : comment utiliser la puissance des data, Engager les consommateurs via les influenceurs, rassurer sur l'utilisation des données personnelles, innover avec les réseaux sociaux, s'informer sur les nouvelles compétences des équipes marketing et acquérir et fidéliser ses clients grâce au marketing émotionnel.

L'espace de conférences dédié aux start-up sera à nouveau présent via la session starting blocks 2017. Huit sociétés viendront partager leurs projets parmi lesquelles PicInTouch, un service d'impression et d'envoi automatique de photos pour les familles, Never Eat Alone, un réseau social créateur de liens à la pause déjeuner en entreprise, Patatam, une plateforme en ligne de revente de vêtements d'enfants ou encore Mutum, une plateforme participative de prêt et d'emprunt d'objets entre particuliers.