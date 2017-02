Figaro-CCM Benchmark lance une régie dédiée au marketing à la performance

CCM Performance est issue de la fusion d'un spécialiste du BtoC, CCM Data et marketing, et d'un spécialiste du BtoB, CCM Business.

Le groupe Figaro-CCM Benchmark (éditeur du JDN) veut accélérer sur le marché de la communication digitale à la performance. Pour y arriver, il vient de fusionner deux structures : son pôle BtoC, CCM Data et marketing, et son pôle BtoB, CCM Business.

La nouvelle entité, baptisée CCM Performance, est dirigée par un trio composé d'Alexis Bodoy, Pierre Coquard et Brice Gazeau. Elle rassemble 25 collaborateurs répartis entre Paris et Bordeaux et ambitionne d'accompagner les annonceurs dans tous les échelons de leurs campagnes de marketing à la performance, entre le ciblage des intentionnistes et la génération de leads.

Elle s'appuie pour ce faire sur le réseau de diffusion du groupe Figaro-CCM Benchmark (23,67 millions de visiteurs uniques en décembre 2016 selon Médiamétrie // Netratings) et sur le réseau d'affiliés constitué par CCM Business en près de 15 ans. Ce dernier regroupe 200 éditeurs partenaires et près de 12 millions de contacts qualifiés.

Au cœur de l'offre de CCM Performance, une technologie de ciblage comportemental via l'email, baptisée R-Target. "La newsletter est un environnement beaucoup plus captif que le Web, en témoigne les taux de clics obtenus par les campagnes que nous y diffusons. Aux éditeurs d'en profiter pour maximiser leurs revenus", explique Alexis Bodoy. CCM Performance est en discussions avec certains d'entre eux pour leur permettre de commercialiser une partie de cet inventaire grâce au programmatique et aux deals privés. Cette offre d'emailing programmatique doit permettre à la structure de "faire croître le chiffre d'affaires d'au moins 20% en 2017", espère Alexis Bodoy.