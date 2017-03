La boîte à outils pour rendre votre marketing plus performant

Production, distribution et promotion de contenus…. Voici les outils incontournables pour répondre aux attentes de votre communauté de clients et prospects.

Plus que jamais, le marketing est digital, multicanal et surtout temps réel. Les points de contacts avec le consommateur se multiplient et les opportunités de prise de parole aussi. Un défi pour le marketeur qui doit apprendre à jongler entre les différents canaux de communication et être à l'écoute de ses clients, en ayant une oreille partout ! Heureusement, il peut compter dans son quotidien sur des outils de plus en plus aboutis. Le JDN a sélectionné ceux qui doivent être connus de tout bon marketeur.

SEM Rush pour votre SEM

Le choix des mots clés sur lesquels vous allez vous positionner est bien évidemment crucial pour le succès de votre entreprise online. Qu'il s'agisse de gagner en notoriété ou de driver du trafic vers votre site dans une perspective d'acquisition. Vous devez identifier les "entrées" sur lesquelles il est le plus judicieux de vous positionner : parce qu'elles génèrent un volume de requêtes intéressant, des taux de clic plus importants que la moyenne ou parce que la concurrence est plutôt faible et les CPC peu élevés. Autant d'informations que vous mettrez en relief grâce à l'utilisation d'un outil comme SEM Rush. La solution existe dans deux versions, moyennant 69,95 ou 149 dollars par mois.

Unbounce pour vos landing pages

Unbounce est une plateforme payante (que vous pouvez tester gratuitement pendant un mois) qui permet de créer de manière très intuitive, en drag & drop, vos landing pages. C'est le nerf de la guerre pour les entreprises qui sont dans une perspective d'acquisition de leads. A vous de choisir le format le plus adapté au desktop, au mobile ou à la tablette, en vous appuyant sur un template que vous pourrez ensuite customiser. Unbounce embarque une fonctionnalité d'A/B testing qui vous permettra d'identifier la version qui marche le mieux.

Pour vérifier l'efficacité de votre landing pages, vous ne devez pas hésiter à connecter votre compte Google Analytics à l'outil afin de suivre le nombre de conversions obtenues. Coût de la solution : entre 49 et 199 dollars par mois.

Mailchimp pour vos campagnes d'emailing

Qu'il s'agisse de communiquer sur vos actualités, proposer du contenu ou faire part de vos dernières promotions, l'emailing reste l'un des leviers les plus sûrs pour garder le contact avec votre base de données clients et prospects.

Mailchimp vous permet de créer des newsletters à l'aide de templates et d'en automatiser les envois. Vous pouvez également créer des ponts vers les réseaux sociaux et suivre les statistiques de vos campagnes.

Buzzsumo pour votre stratégie de contenus

A l'ère de l'inbound marketing, il est devenu indispensable pour les marques de poster du contenu de qualité. D'autant qu'avec la démocratisation des adblockers les campagnes pub ont de plus en plus de mal à passer. Avec ce Google Trends des réseaux sociaux, vous serez à même d'identifier les contenus et sujets les plus partagés sur Facebook, Twitter, LinkedIn et autres plateformes sociales. Autant d'opportunités de prise de parole pour votre marque. Buzzsumo vous permet également de cerner quels sont les influenceurs les plus importants de votre secteur. L'outil vous permet aussi de sauvegarder certaines recherches, ou même d'exporter les données au format CSV ou Excel. La solution est proposée à plusieurs tarifs allant de 79 à 559 dollars par mois.

ConvertPlug pour la récolte d'opt-in

Ce plugin va vous aider à créer des pop-up attrayants qui font office de formulaire d'inscription à une newsletter et peuvent s'afficher, selon votre souhait, au milieu de l'écran, au sein de la barre de navigation ou à toute autre position. Une fois cette position sélectionnée, il vous reste à choisir un template, à le customiser et à choisir le timing de son apparition. Avec, bien évidemment la possibilité de faire de l'A/B testing.

Zoom.us pour vos vidéoconférences

Zoom.us est un service de vidéoconférence dans le cloud qui a le grand avantage de fonctionner depuis un appareil mobile. Vous pourrez en effet installer l'application sur iPhone et iPad, en plus de Windows et Mac. Une solution très pratique pour organiser des réunions à la volée avec quelques collaborateurs. L'éditeur a par ailleurs sorti la version 4.0 de sa plateforme vidéo BtoB permettant de connecter jusqu'à 500 participants en vidéo (pour des connexions depuis des ordinateurs).

Le service est gratuit lorsqu'il n'est utilisé qu'en one-to-one et payant dès qu'il concerne des groupes. Plusieurs formules sont proposées entre 14,99 et 19,99 dollars par mois. Zoom.us vient de boucler une levée de fonds de 100 millions de dollars.

Intercom pour la relation client

Autre service qui a récemment fait l'actualité avec une levée de 50 millions de dollars, Intercom est une suite CRM dans le cloud qui vise avant tout à piloter au mieux les conversations avec votre base de clients. Qu'il s'agisse d'interagir avec les visiteurs d'un site Web via un pop-up de chat, d'onboarder votre base de données pour envoyer des emails ou des push ciblés ou obtenir des retours des clients via un système de commentaires.

Intercom commercialise ses offres à travers des abonnements mensuels et revendique plus de 10 000 clients payants dans le monde, parmi lesquels plusieurs grands comptes comme IBM, Yahoo! ou encore Shopify.

Eventbrite pour l'organisation d'événements

Eventbrite est un outil planification d'événements tout en un qui vous permet de créer, promouvoir et gérer facilement vos événements. Entrez toutes les infos sur votre événement, choisissez vos types de billets et votre page est prête.

Il vous suffit ensuite d'inviter vos contacts à votre événement et si vous le souhaitez de toucher un nouveau public avec les outils promotionnels de la solution. Le jour J, vous pourrez scanner les billets à l'entrée. Le service est gratuit si votre événement l'est aussi.

D'autres outils indispensables...

Tweetdeck pour gérer votre présence sur Twitter

Survey Monkey pour créer des sondages

Google Analytics pour analyser le trafic on-site

Et aussi :