Arnaud Gallet (iMedia Brand Summit) "Le sherpa digital d'Obama viendra parler de la plateforme citoyenne qu'il a mise en place"

L'organisateur de la 4e édition d'iMedia Brand Summit à Biarritz révèle les temps forts d'une édition consacrée notamment au marketing de contenu.

JDN. C'est déjà la quatrième édition du iMedia Brand Summit. Qu'est ce qui a changé depuis la 1ère édition ?

Arnaud Gallet, responsable d'iMedia Brand Summit. © S. de P. Comexposium

Arnaud Gallet (Comexposium). iMedia Brand Summit a été créé pour faire gagner du temps aux annonceurs en leur apportant en deux jours ce qui se fait de mieux en termes de fournisseurs d'innovations digitales, d'intervenants inspirants et d'instants de networking dans un écrin haut de gamme.

Nous apportons d'année en année toujours plus de valeur aux annonceurs au travers d'intervenants inédits, de partages de best practices ou d'instants de networking comme celui de la soirée Digit'Halles au marché de Biarritz privatisé pour l'occasion.

L'événement a grandi, nous sommes passés de 45 à plus de 60 prestataires partenaires et de 150 à plus de 300 annonceurs. Notre logique n'est toutefois pas de grossir à tout prix malgré une forte demande. Nous restons sélectifs, tant sur les partenaires choisis que sur les annonceurs qui sont acceptés. Enfin, nous avons créé une offre start-up appelée iMedia Satellite qui permet de valoriser de jeunes start-up innovantes.

Pourquoi avoir invité Tom Cochran, le sherpa digital de Barack Obama, à un événement dédié au marketing online ?

Pour deux raisons. D'abord, Tom va nous présenter de ce qu'il a mis en place suite au mémorandum signé par le président Obama, "Transparence et gouvernement ouvert". Cette doctrine établissait les caractéristiques opérationnelles essentielles du gouvernement en matière de transparence, de participation et de collaboration. Il a été au cœur de la mise en place de la plateforme "We the People" qui a permis aux citoyens de participer au gouvernement comme jamais auparavant et a eu un impact matériel sur des points de législation stratégiques touchant des millions d'Américains.

Cultiver la proximité avec les consommateurs est un véritable enjeu pour les marques afin de susciter l'engagement. Au travers de sa présentation, Tom évoquera cette attente de plus en plus élevée de la part des citoyens et des consommateurs en matière d'ouverture et d'interaction.

Quels seront les grands thèmes débattus cette année par les spécialistes du marketing digital ?

S'il est un domaine du marketing qui a connu de nombreuses révolutions, c'est le contenu. Intimement lié à son canal de diffusion, il a pris de nombreuses formes : du premier Guide Michelin en 1900 à l'expérience 360 VR inédite Prada x Prada en passant par les personnages fruités d'Oasis ou Nescafé qui reconnectent les amis dans la "vraie" vie.

"S'il est un domaine du marketing qui a connu de nombreuses révolutions, c'est le contenu"

Le contenu doit désormais être interactif, personnalisé et à forte teneur émotionnelle. D'où les 3 notions fortes qui seront traitées dans le cadre des conférences plénières. D'abord, l'innovation avec deux tables rondes sur la réalité virtuelle et les nouveaux canaux de la relation client (l'intelligence artificielle, les bots et assistants virtuels). Ensuite les insights, où comment mettre en place des stratégies de data driven marketing, avec le "content visionnaire", Andrew Davis, qui expliquera comment passer de données simples à des insights étonnants et utiles. Enfin, l'intimité, avec à nouveau la table ronde sur la relation clients et la keynote de Tom Cochran.

Pour quelle raison conseilleriez-vous à un directeur marketing de venir participer à l'événement ?

En nous accordant deux jours dans son planning chargé nous lui ferons gagner du temps car il repartira avec des solutions et des idées concrètes pour l'année, tout en élargissant son réseau. Nous finalisons d'ailleurs le recrutement des annonceurs donc j'encourage ceux qui le désirent à déposer leur candidature sur notre site sans attendre car le nombre de place est limité !

