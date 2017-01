Vente-privee.com cède aux sirènes des marketplaces

Petite (r)évolution dans le monde en ébullition du e-commerce, Vente-privee.com serait sur le point d’intégrer une solution marketplace sur son site. Pionnier de la vente dite événementielle en ligne, Vente-prive.com entend de la sorte poursuivre la diversification de son offre et l’élargissement de sa base de clients.

La marque Vente-privee.com s’est construite à ses débuts en 2001 sur une idée originale : permettre à des clients dûment sélectionnés et parrainés un accès privilégié aux fins de série des marques. Vente-privee.com sélectionne des marques dans des secteurs aussi variés que l’habillement, le sport, les voyages ou encore la high-tech, puis organise une vente de ses produits sur un délai resserré, de trois à cinq jours généralement. L’idée est audacieuse parce qu’il s’agit de faire du déstockage des fins de série un événement en soi, limité dans le temps et réservé à un cercle « d’initiés ». Compte tenu des tarifs proposés et du côté « exclusivité », le concept prend rapidement mais la marque n’en oublie pas pour autant d’innover dans le paysage mouvant du e-commerce.

Au fil des années, Vente-privee se transforme et s’éloigne progressivement des bases de son concept pour permettre un développement exponentiel. Dès 2005, via la Société Financière Saint James, créée par un des associés, Vente-privee.com investit directement dans des magasins de marques parisiens. En 2007, le fonds américain Summit Partners entre au capital et donne le coup d’envoi de l’internationalisation de la marque. Point d’orgue d’un développement qui franchit rapidement les frontières de l’Europe : la version américaine du site, réalisée en partenariat avec American Express, ouvre en novembre 2011, même si l’aventure tourne court à peine trois ans plus tard.

Durant la même période, Vente-privee.com abandonne progressivement le principe du parrainage : trop restrictif, ce système freine la montée en puissance en termes de clients potentiels. Une simple inscription suffit désormais pour être informé des offres en cours et à venir. Pour les clients historiques, le côté « cercle d’initiés » en prend en coup, mais le site compense en organisant des ventes de produits exclusivement conçus pour et distribués par Vente-privee.com, ou en proposant des accès à des produits ou services en avant-première, comme lors de la sortie en 2012 de l’album Après d’Iggy Pop. Le curseur n’est pas forcément évident à placer entre diversification, élargissement de la base des clients et exclusivité des offres proposés : l’exclusivité pour tous n’est plus de l’exclusivité. Mais Vente-privee.com se serait récemment décidé à faire pencher la balance un grand coup du côté de l’élargissement de l’offre, en optant pour l’installation d’une marketplace sur son site de référence.

La marketplace en question, fournie par Izberg Marketplace, permettra à un nombre de marques nettement plus important d’utiliser l’interface consommateur de Vente-privee.com pour écouler leurs produits, Vente-privee.com ne jouant plus qu’un rôle de « fournisseur d’accès » à sa plateforme contre rétribution. Ce projet aura surement peu d'impact sur le chiffre d'affaire de Vente-Privée, qui devrait dépasser 3 milliards en 2016 et fonctionne sur un modèle totalement différent du e-commerce traditionnel. Cependant cela peut présenter un intérêt pour la marque : Vente-privee met à disposition son infrastructure de vente, upgradée pour l’occasion, mais s’affranchit du référencement des produits, de la gestion des stocks et des expéditions des marques ainsi hébergées. L’opération permettra d’augmenter le trafic sur le site, les volumes de ventes, sans modifier « l’empreinte logistique ». Un calcul plus qu’intéressant sachant que la marque doit déjà assumer la charge de huit plateformes logistiques rien qu’en France

Compte-tenu de la notoriété de la marque, il y a fort à parier que Vente-privee.com tirera des bénéfices substantiels des commissions d’intermédiaire ainsi récoltées. Du côté des consommateurs, pas sûr que la magie opère face à une offre risquant de devenir pléthorique, et perdant encore un peu plus son aspect exclusivité. Notons en outre que Vente-privee.com choisit de miser sur une jeune pousse : fidèle à son histoire et à ses origines, Vente-privee.com a toujours affiché une politique de soutien aux start-up. Le choix d’Izberg Marketplace, start-up parisienne qui commercialise son logiciel de marketplace depuis 2014, est cohérent avec cette politique.



La start-up espère donc bien pouvoir compter sur l’aide de Vente-privee.com, qui a prévu d’injecter 80 millions d’euros en 2017 en innovation et R&D. Ce doublement de budget par rapport à 2016 s’accompagne d’une participation au projet « Station F ». Au sein du futur « plus grand campus de start-ups au monde », sous l’ancienne halle Freyssinet, Vente-privee.com disposera de 80 postes pour 20 jeunes entreprises hébergées au sein d’un « accélérateur de start-ups ». Pour Vente-privee, l’idée est de tirer profit indirectement de la créativité des start-ups et des étudiants pour anticiper sur les tendances du e-commerce de demain.

Plus de 15 ans après sa création, Vente-privee.com semble donc avoir conservé l’agilité stratégique de ses débuts, malgré un chiffre d’affaires à la hauteur de la multinationale qu’elle est devenue. La marque n’hésite pas à remettre en cause son modèle pour avancer dans un univers ultra-concurrentiel, où même les acteurs historiques dominants peuvent rapidement disparaître. Vente-privee.com continue ainsi d’innover sur fond d’évolutions drastiques de son business model. Seul l’avenir nous dira si ses choix sont les bons, mais l’entreprise a encore toutes les raisons de croire en sa bonne étoile.