Tourisme & publicité : 5 conseils pour une campagne digitale performante

En 2016, le tourisme a augmenté ses investissements publicitaires de 11,3% et est devenu le 3ème soutien du marché avec une part de 8,2%. Parmi leurs investissements publicitaires, les annonceurs du secteur du tourisme ont tout intérêt à miser sur le canal digital.

Internet est l’un des meilleurs leviers pour promouvoir l'activité touristique. Dans ce cadre, la communication par l’image prend toute son importance : l’impact du visuel est primordial pour faire voyager, rêver l’internaute. A l’approche des vacances d’été, il est grand temps pour les annonceurs du secteur touristique de dégainer leur meilleure campagne digitale.

1 "Une image vaut mille mots" : la pertinence de l’image sera le facteur de réussite numéro 1

La communication par l’image est le moteur des campagnes publicitaires digitales des acteurs du tourisme. Internet étant une vaste fourmilière au sein de laquelle des milliers de visuels de campagnes marketing pullulent, il est indispensable de sortir du lot avec un visuel qui fera la différence. Le choix du visuel le plus juste sera donc décisif pour le succès de la campagne.

Dans le cas du secteur touristique, il vaut mieux opter pour un visuel à la fois généraliste et impactant. Les visuels mettant en scène une situation de voyage très précise ne feraient qu’embrouiller l’esprit de l’internaute. Il est essentiel de laisser libre cours à son imagination afin qu’il puisse se projeter et visualiser son propre projet de voyage. Optez donc pour un visuel qui suscite l’interrogation et la curiosité sans donner trop de détails !

2 Valorisez une ambiance plutôt qu’une destination !

Les internautes seront plutôt sensibles à des ambiances telles que la nature, la culture, l’aventure, … Il est préférable de ne pas mettre en avant une destination nominative et laisser le choix à l’internaute de sa future expérience de voyageur, dans le but qu’il décide de lui-même de la destination de ses rêves. En effet, imposer une destination dans une campagne publicitaire réduit le champ des possibles et est contradictoire avec l’idée de permettre à l’internaute de faire travailler le fruit de son imagination.

3 N’affichez pas le prix d’un voyage directement sur la publicité ! Trop souvent les acteurs du tourisme mettent en avant des tarifs très attractifs dans leur publicité pour attirer l’attention… Et trop souvent les internautes sont déçus quand ils cliquent et découvrent que l’offre en question est soumise à de multiples conditions, toutes très contraignantes pour lui. Le prix ne doit pas être un facteur d’attractivité s’il est soumis à des conditions tarifaires particulières. Il est donc préférable d’omettre le prix du voyage de la publicité et de garder cela pour la landing page, qui devra être d’une grande clarté.

4 Choisissez le format publicitaire le plus approprié pour une meilleure expérience utilisateur !

Le choix du format publicitaire en dit long sur l’importance qu’accorde la marque à l’expérience utilisateur. Un mauvais choix de format publicitaire peut engendrer chez l’internaute l’envie d’installer un adblock qui bloquera tous types de contenus publicitaires de sa navigation Internet. La fluidité de lecture et le caractère non intrusif des publicités sont les deux critères à prendre en compte pour attirer l’internaute vers le site de l’annonceur. Il est donc indispensable de veiller à ceux que les publicités soient adaptées à chaque supports de diffusion et que les formats soient bien intégrés.

5 Ciblez avec précision les internautes/futurs voyageurs que vous voulez toucher !

Afin de cibler la typologie d’audience la plus adéquate, les acteurs du tourisme devront se focaliser sur les critères suivants : le sexe, la situation familiale, la tranche d’âge, la catégorie socio-professionnelle et les centres d’intérêt. Il sera également fortement recommandé de choisir de communiquer sur des sites au ton "léger" plutôt que sur des sites média qui peuvent relayer des actualités chaudes (politiques, faits divers, sociétales, …).