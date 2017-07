La chronologie des médias : une réforme nécessaire

La sortie d’un film en SVOD 3 ans après sa sortie en salle est-elle toujours d’actualité ? Le calendrier de sortie des films sur les différentes fenêtres en fonction des supports de diffusion ne semble vraiment plus adapté.

La chronologie des médias était sur toutes les langues lors du dernier Festival de Cannes, suite à la projection du film Okja produit par Netflix.

A peine quelques mois depuis son arrivée au Gouvernement, la Ministre de la culture Françoise Nyssen, s’empare du sujet, et souhaite dessiner une nouvelle chronologie des médias. Une discussion est en cours sur les règles régissant la chronologie des médias (délais minimums imposés entre les diffusions au cinéma, DVD, télévision, SVOD...), avec notamment une série d’auditions qui ont eu lieu mercredi 12 juillet 2017 à 9h par la commission de la Culture du Sénat et qui rassemble les producteurs, créateurs, exploitants et distributeur.

Alors qu’aujourd’hui, en France, la chronologie des médias impose un délai de 4 mois entre la sortie d'un film au cinéma et son exploitation en vidéo (vidéo ou VOD avec paiement à l'acte). Les chaînes payantes ayant conclu un accord avec les professionnels du cinéma (comme Canal+), doivent attendre 10 mois avant de proposer un film à ses abonnés. Pour celles qui n'ont pas conclu d'accord, le délai est à 12 mois. Pour qu'un long métrage arrive sur une chaîne en clair, il faut patienter 22 mois. Et l'attente est de 36 mois, soit trois après le sortie salle, pour profiter d'un film en VOD par abonnement sur un service dédié (SVOD).

La renégociation future de la chronologie des médias est donc indispensable au vu de l’essor des services de VOD.

Différentes pistes sont possibles : de l’avancement au coulissement de certaines fenêtres, à la simultanéité des sorties salles et disponibilité VOD.

· Canal + souhaite que sa fenêtre d’exploitation soit ramenée à 6 mois après la sortie salle et suggère d’avancer de 4 mois les fenêtres de diffusion situées à 22 et 36 mois après la sortie en salles, de façon à les placer à 18 et 32 mois respectivement.

· Pour Netflix, leader de la VOD par abonnement, la chronologie des médias affaiblit le cinéma. Netflix n’est pas intéressé par la réforme de la chronologie des médias et souhaite la sortie simultanée des films en salle et sur Internet. Ce dernier explique, par ailleurs, vouloir accroître de 40% ses investissements dans des productions françaises afin de répondre par anticipation à l'obligation française de participer au financement de la création, tout en enrichissant son catalogue d’œuvres européennes, sans se soumettre à la sortie salle.

· Altice : la nouvelle chaîne premium d'Altice (ex-SFR), souhaite voir évoluer la réglementation actuelle, afin que la fenêtre de la vidéo à la demande par abonnement soit ramenée au même niveau que celle de la télévision payante, à savoir 12 mois.