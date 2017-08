Comment repenser son impact publicitaire avec l’affichage dynamique ?

L’affichage publicitaire est omniprésent dans le quotidien des consommateurs. On estime l’exposition publicitaire d’un être humain à 362 messages en moyenne par jour. Cependant, qui serait capable de ne citer ne serait-ce que le quart des publicités vues au cours d’une journée ?

Interactivité, personnalisation de l’expérience, flexibilité des messages et adaptation à toute sorte d’environnements et d’applications, ces technologies ont un vrai pouvoir d’influence sur les consommateurs, à condition de choisir la solution appropriée.

Le choix de l’écran grand format : la solution polyvalente

Certains environnements très lumineux tels que les centres commerciaux ouverts ou en toits de verre ont des besoins d’affichages spécifiques. Pour garantir la visibilité et la lisibilité du contenu, certains écrans grand format disposent de surfaces d’affichage mate réduisant les reflets et l’éblouissement. Plus l’image est claire et plus le contraste est élevé. Le consommateur perçoit ainsi le contenu plus rapidement. Mais ce qui caractérise également les espaces tels que les centres commerciaux, c’est la proximité des écrans avec les passants. Qu’ils se trouvent en face ou à quelques mètres des écrans, la résolution doit être optimale. Elle détermine la distance de visualisation et l’accessibilité du contenu. Les écrans UHD (Ultra HD) sont à privilégier car ils produisent des images détaillées « sans pixel », permettant de percevoir le moindre détail. Avec la proximité et les mouvements en continu des groupes de personnes, les centres commerciaux recevant de la lumière naturelle nécessitent des installations spécifiques.

Par ailleurs, les dispositifs interactifs sont aussi un moyen supplémentaire d’attirer l’attention des passants. La nature intuitive de ces écrans permet aux utilisateurs de choisir directement le contenu qui les intéresse et de personnaliser leur expérience. Ainsi, les écrans tactiles multipoints (écrans détectant simultanément l’appui de plusieurs doigts) peuvent avoir une influence positive sur les décisions d’achat. Dans les musées ou les lieux de divertissements, ils facilitent l’assimilation des informations proposées.

L’affichage dynamique à grande échelle grâce aux projecteurs polyvalents

Dans des zones où la lumière naturelle pénètre peu comme les supermarchés ou les gares souterraines, le déploiement de projecteurs est une option intéressante. Ils permettent en effet d’utiliser des surfaces non adaptées à l’installation d’écrans d’affichage dynamique fixes. Dotés de sources de lumière SSL (Solid State Light), ils s’appuient sur des éléments LED et des diodes laser produisant une lumière plus durable et homogène que celle des systèmes à lampes. De même, le contenu est plus lumineux et la reproduction des couleurs plus fidèle. Une solution rentable et robuste garantissant une excellente qualité d’image même dans le cadre d’un fonctionnement permanent.

Les projecteurs sont également conçus pour différentes applications d’affichage dynamique. Ils peuvent être utilisés de plusieurs façons avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que la fusion des bords et l’empilement. Des projections gigantesques utilisant plusieurs projecteurs en passant par les projections au sol et les projections à 360 degrés, ils ne présentent quasiment aucune limite. Même des budgets relativement restreints permettent de déployer des installations de grande envergure et extraordinaires.

Les modules LED au service des environnements lumineux

Pour les environnements d’extérieur ou particulièrement lumineux, les modules LED sont idéaux. Les images produites sont détaillées et le contraste reste élevé. La particularité des modules LED, au-delà de leur parfaite adaptation à la brillance, est leur robustesse. Ces modules résistent aux intempéries et sont faciles à entretenir. Les coûts opérationnels se montrent, à long terme, particulièrement rentables. Avec des possibilités créatives flexibles, les modules LED permettent de toucher des cibles très larges aussi bien dans des espaces commerciaux à ciel ouvert que dans le cadre de campagnes publicitaires éphémères au sein de l’espace public.

Des solutions pour toucher à nouveau un public rompu aux campagnes publicitaires classiques

Face à la quantité d’informations auxquelles les consommateurs sont quotidiennement exposés, les entreprises doivent se demander comment attirer l’attention sur leur contenu. Grâce à la gestion centralisée et aux possibilités de modifications et de mises à jour quasi instantanées du contenu, les installations d’affichage dynamique ont un vrai pouvoir sur l’impact du message publicitaire. Il existe une multitude d’options techniques pour capter l’intérêt d’un public dans un ensemble donné d’environnements et de variables environnementales. La visibilité et la lisibilité étant des caractéristiques essentielles à prendre en compte, il est donc nécessaire pour les entreprises de choisir la technologie d’affichage appropriée à chaque application.

[1] L’institut américain Media Dynamics a publié de nouvelles estimations concernant l’exposition en moyenne par personne aux messages publicitaires. Leur dernière estimation date de 1985 avec 296 messages publicitaires par jour.