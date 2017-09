Découvrez pourquoi vous êtes victime d'un manque d'impressions de vos annonces AdWords. Comprenez les erreurs commises et apprenez comment y remédier de manière efficace.

Savoir remédier efficacement au manque d’impressions de vos annonces AdWords exige une certaine rigueur et une prise de conscience des erreurs commises lors de la mise en ligne de votre campagne. Ce diagnostic vous permettra de corriger efficacement ces dernières et, bien sûr, éviter de les répéter à l’avenir. Chaque erreur implique heureusement des solutions à mettre en oeuvre et ces dernières passent par la vérification des points que nous allons aborder ensemble ci-dessous.

Parmi les vérifications à effectuer en tout premier lieu, pensez à contrôler que le contenu de votre annonce est de qualité. Google est en effet régi par des règles strictes et n’hésitera pas à restreindre votre annonce si vous manquez, par exemple, de pertinence. Dans certains cas, Google peut même tout simplement décider de ne pas la diffuser. Veillez donc à proposer une URL « propre » et pertinente sur votre page de destination, à ajouter davantage de mots-clés achetés dans le titre de l’annonce et n’oubliez pas d’améliorer le temps de chargement de votre site web si cela est nécessaire. Ce dernier point ne doit pas être négligé !

Vérifiez le placement de vos termes

Soyez attentif à votre CPC

N’oubliez pas non plus de vérifier que vos termes n’ont pas été accidentellement placés en « recherche faible ». Si tel est le cas, Google peut automatiquement considérer que tel ou tel mot n’est pas assez recherché pour mériter une publicité de sa part. Pour effectuer cette vérification, rendez-vous dans l’onglet « mot-clé » suivi de « volume en recherche faible ». Si vos termes sont bien en recherche faible, il vous faudra les modifier afin de les rendre éligibles.

Par ailleurs, hormis le fait d’être attentif aux mots-clés que vous auriez pu exclure par erreur et qui, pourtant, peuvent être pertinents pour votre campagne, n’oubliez pas non plus de vous assurer que votre coût par clic (CPC) n’est pas trop bas. Si le message « enchère insuffisante pour la première page » apparaît, pensez à augmenter soit votre CPC, soit le niveau de qualité de votre annonce.

Respectez les conditions AdWords

L’enchère de votre CPC est, en effet, très important. Par exemple, si le montant nécessaire de ce dernier pour apparaitre en première page est plus élevé que votre budget quotidien, vous devrez penser à le rendre plus conséquent. Si, cependant, cela ne vous convient pas, vous pouvez aussi tout simplement décider de chercher des termes moins chers qui respecteront votre budget initial.Enfin, pensez à vérifier que votre annonce n’est pas tout simplement « en cours de révision ». Cela signifie que Google vérifie si cette dernière respecte bien l’ensemble des conditions AdWords. En règle générale, moins de 24h sont nécessaires à Google pour effectuer cette vérification. Pour savoir si votre annonce a été refusée et la raison pour laquelle cette décision a été prise, rendez-vous dans l’onglet « bulle » où vous apprendrez quel est le motif de refus retenu par Google.