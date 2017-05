Google Home : sortie en France, prix, assistant, applications…

Spotify, Uber, Nest, Philips Hue… Le haut-parleur intelligent de Google, doté de l'IA Google Assistant, supporte des services de plus en plus nombreux pilotés à partir d'applications vocales.

Google veut que vous l'invitiez chez vous. Pour cela, le groupe a créé Google Home, un haut-parleur intelligent cylindrique doté de deux micros et de quatre Led. Cet objet connecté, lancé aux Etats-Unis en novembre 2016, est relié à un assistant virtuel baptisé Google Assistant, une intelligence artificielle capable de répondre aux questions vocales mais aussi écrites de ses propriétaires. L'enceinte communicante est alors capable d'aider ses utilisateurs dans de multiples taches de leur vie quotidienne, comme le montre la vidéo ci-dessous : allumer automatiquement la lumière, mettre une playlist sur Spotify, écouter les infos, commander un Uber…

Google Home en France

Alphabet, maison mère de Google, commercialise son enceinte connectée au Royaume-Uni depuis avril 2017 mais n'a pas encore dévoilé la date de lancement de Google Home en France. La multinationale est néanmoins en train de préparer le terrain : depuis début mai 2017, son assistant virtuel Google Assistant est disponible en français sur l'application de messagerie Google Allo, disponible gratuitement en version Android et iOS sur son store. Le principal rival de Google dans ce nouveau domaine d'activité, Amazon, ne lancera pas son haut-parleur Echo en France avant janvier 2018. Le moteur de recherche pourrait essayer de prendre son concurrent de vitesse et lancer Google Home dans l'Hexagone d'ici la fin de l'année, estiment Les Numériques.

Google Home a été commercialisé au tarif de 129 dollars pièce au moment de son lancement aux Etats-Unis. L'objet connecté coûte 50 dollars de moins que son challenger numéro un, Amazon Echo, pour lequel les premiers clients ont dû débourser 179 dollars. Alphabet prévoit de vendre son dernier bébé un peu plus cher en Europe : le prix de départ prévu pour le Royaume-Uni est de 129 livres hors frais de port, soit près de 167 dollars au 15 mai 2017.

Google a équipé son haut-parleur connecté d'une IA conversationnelle baptisée Google Assistant. Cet assistant intelligent décrypte, grâce à une technologie d'analyse du langage naturel, les demandes de son utilisateur et y répond avec sa voix synthétique. Le logiciel est capable depuis le 20 avril 2017 de distinguer jusqu'à six personnes différentes vivant dans une même habitation, de stocker leurs données personnelles de manière distincte et de leur répondre en fonction de leurs recherches propres. Ce majordome numérique a été présenté par Alphabet lors de sa conférence Google I/O en mai 2016.

Mais l'IA de Google n'est pas seulement présente dans son enceinte communicante : le groupe veut qu'elle soit intégrée à un maximum d'appareils. Elle est donc fournie automatiquement dans l'ensemble des smartphones équipés de l'OS Android 6 et des suivants ainsi que dans plusieurs versions du système d'exploitation IoT de la société, Android Wear. Tous les téléphones et bracelets connectés fonctionnant avec ces OS sont dotés de Google Assistant par défaut, comme l'a fait Apple avec son IA Siri, présente automatiquement sur tous les iPhone depuis la sortie du 4S en octobre 2011. Alphabet espère ainsi collecter un maximum de data sur les internautes et les monétiser un jour.

La multinationale est même allée plus loin en ouvrant, fin avril 2017, le kit de développement de son assistant virtuel aux développeurs tiers. Son IA peut désormais être intégrée à n'importe quel objet connecté. Pour annoncer cette évolution de sa politique, Alphabet a tissé un partenariat avec le studio d'innovation Deeplocal. Les deux structures ont travaillé ensemble pour équiper un bar à cocktail robotique "do it yourself" de Google Assistant, afin qu'il soit capable de discuter avec ses utilisateurs pendant qu'il leur prépare leur mixture, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Okay Google

L'assistant intelligent de Google Home n'écoute pas en permanence ses utilisateurs. Pour le réveiller, ils doivent prononcer l'expression "Okay Google", ou "Hey Google". L'appareil capte la phrase que son propriétaire prononce juste après cette formule sésame. Elle est analysée en une fraction de seconde par le logiciel d'IA, qui essaye d'apporter une réponse aussi satisfaisante que possible.

Nombre d'applications, construites directement par Alphabet ou proposées par des tiers, sont désormais disponibles via le haut-parleur intelligent de Google. L'entreprise permet, depuis décembre 2016, aux développeurs extérieurs au groupe de créer facilement des "conversations actions", des mini-bots donnant accès à de nouveaux services.

Pour lancer ces applications vocales, l'utilisateur doit réveiller l'appareil en disant "Okay Google" puis prononcer une phrase donnée afin de démarrer l'app. L'appareil est par exemple capable de se connecter au calendrier Google de son propriétaire pour lui donner au saut du lit le programme de sa journée ou de lui lire les dernières actualités. Il suffit de lui demander "tell me the news" ou "catch me up" ("donne-moi les dernières nouvelles", en français).

Plusieurs services tiers ou internes de streaming de musique sont disponibles sur Google Home :

Google Play Music

YouTube Music (Etats-Unis uniquement)

Spotify

Pandora (Etats-Unis uniquement)

TuneIn

iHeartRadio

Photo Spotify/Google Home

Google Home est relié à Spotify. © Capture site Google

L'appareil est également capable de commander une série d'appareils domotiques, comme l'explique Alphabet sur la page support de Google Home :

Thermostats Nest

Philips Hue

Samsung SmartThings

Honeywell

Belkin Wemo

Wink

TP-Link

LIFX

Best Buy Insignia

If This Then That, par IFTTT

Osram

Lowes Iris

Lutron Caseta

iHome

Emberlight

Leviton

Artik Cloud

iDevices

NuBryte

Universal Devices

Mobilinc

Google Home VS Amazon Echo

Google est un challenger sur le marché du haut-parleur connecté : le pionnier du secteur est le groupe de e-commerce américain Amazon, qui a lancé son Amazon Echo aux Etats-Unis dès juin 2015. Les consommateurs ont largement adopté le produit dans le pays : la compagnie de Jeff Bezos devrait en avoir écoulé plus de 10 millions d'exemplaires d'ici la fin 2017. Cet objet connecté est un prolongement naturel de la stratégie d'Amazon. Il permet aux consommateurs de commander des produits très facilement sur le site de vente en ligne, en prononçant quelques phrases, et génère donc une augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Moins évident pour Google, dont le business model est basé sur la publicité, de monétiser une enceinte connectée. Les internautes acceptent qu'une portion de leur écran soit occupée par de la réclame, vendue par le moteur de recherche à ses clients. Il est en revanche moins évident qu'ils tolèrent la pollution publicitaire de leur espace sonore domestique.

D'autres entreprises convoitent aussi ce nouveau marché. Apple prévoit de sortir son haut-parleur intelligent, doté de l'assistant personnel maison de la firme Siri, lors de sa conférence WWDC qui se déroulera du 5 au 9 juin 2017. Harman Kardon a lui aussi lancé une enceinte connectée en partenariat avec Microsoft. L'appareil appelé Invoke est commandé vocalement par l'IA conversationnelle du géant de l'informatique Cortana.

Caractéristiques techniques

Voici dans le tableau ci-dessous la liste des caractéristiques techniques de Google Home, énumérées par le moteur de recherche sur le site dédié.

Caractéristiques techniques de Google Home Diamètre 9,64 cm Hauteur 14,28 cm Poids de l'appareil 477 g Poids de l'adaptateur 130 g Formats audio supportés HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV, FLAC, Opus Réseau Wifi Haut-parleur Double récupérateur passif et télédétection de la voix Ports DC power jack, micro-USB OS Android 4.2 et suivants, iOS 8.0 et suivants Mises à jour Automatiques à distance

