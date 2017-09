iPhone 8 : prix, date de sortie, rupture de stock, Edition...

Nicolas Jaimes JDN Mis à jour le 08/09/17 10:52

Reconnaissance faciale, écran Oled et version Edition... Le prochain smartphone d'Apple, qui sera dévoilé le 12 septembre prochain, embarquera pas mal de nouveautés... et risque d'être rapidement en rupture de stock, la faute aux délais de fabrication..

[Mis à jour le 8 septembre 2017 à 10h52] Le Wall Street Journal craint une rupture de stock de l'iPhone 8 lors de sa sortie le 22 septembre du fait de difficultés rencontrées pour fabriquer les écrans Oled. Le processus de fabrication est beaucoup plus lourd que prévu.

Le Wall Street Journal confirme la tenue de la keynote de présentation le 12 septembre prochain. Le système de recharge sans fil de l'iPhone 8 ne sera pas des plus rapides selon le blog japonais Macotakara. Apple aurait choisi de s'en tenir à une puissance maximum de 7,5W contre 15W pour les solutions les plus puissantes du marché. Quant au prix de l'appareil, il devrait bel et bien avoisiner les 1 000 euros en France. Le New-York Times assure ainsi que le prix de commercialisation sera de 999 dollars aux Etats-Unis.

C'est officiel, Apple vient d'envoyer les invitations à la presse pour une conférence de rentrée le mardi 12 septembre. L'occasion d'inaugurer au passage son campus flambant neuf : l'Apple Park. Un espace qui abrite une salle de conférence de 1 000 places qui baptisée du nom de l'ancien fondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs. La date de début de commercialisation tomberait donc le vendredi de la semaine d'après, le 22 septembre. Une information confirmée par des employés de l'opérateur mobile O2 à Benjamin Geskin.

La production de l'iPhone 8 aurait débuté avec deux mois de retard par rapport à l'iPhone 7 selon Onleaks. Si l'information se confirmait il est probable que les ventes soient limitées au lancement de l'appareil, Apple n'ayant pas la possibilité de faire suffisamment de stocks. Une information confirmée par le Wall Street Journal qui annonce que les fabrications de l'écran Oled ont pris beaucoup de retard. "Le processus de fabrication de l'iPhone nécessite plus d'étapes et plus de couches de film adhésif et protecteur que celui de Samsung, d'où un risque aggravé d'erreur de fabrication", explique le quotidien économique.

Apple aurait l'intention d'augmenter le prix du smartphone pour lui faire franchir la barre symbolique de... 1 000 dollars, dans le cadre d'une édition anniversaire des 10 ans. Une analyste de Goldman Sachs, Grace Simona Jankowski, estime également que ce seuil psychologique sera atteint. Même prédiction du côté de chez JP Morgan où l'on estime que l'iPhone 8 dans sa version 128Go sera commercialisé à partir de 1 100 dollars. Il en coûterait 100 dollars de plus pour le modèle à 256Go. Une information confirmée par une source jugée fiable par le New-York Times, l'IPhone 8 Oled serait bel et bien vendu 999 dollars sur le marché américain.

Le, toujours bien informé, Benjamin Geskin annonce lui que l'iPhone 8 sera proposé à 999 dollars dans sa version 64 Go, 1099 dollars pour la version 256 Go et 1 199 dollars pour une version 256 Go.

L'analyste Ming Chi Kuo révèle au site MacRumors que les prix déments de l'iPhone 8 s'explique par le fait que le seul fournisseur d'écran Oled est... Samsung. Apple paie selon lui entre 120 et 130 dollars par écran ! Les écrans LCD lui coûtaient trois fois moins cher. D'où les différences de prix. L'iPhone 7 est vendu, pour rappel, 769 euros dans sa version 32 Go, 879 euros pour sa version 128 Go et 989 euros pour sa version 256 Go. Rajouter 140 euros pour l'iPhone 7 Plus à chaque version.

Le site MacOtakara avance par ailleurs que le socle de la recharge sans fil serait vendu séparément de l'iPhone à un tarif avoisinant les 70 dollars. Une supposée protection en verre trempé a fait son apparition et serait proposée à la vente lors de la sortie de l'iPhone 8 chez MobileFun pour un peu moins de 30 euros.

Une vidéo postée sur Reddit montrant une démo d'un supposé iPhone 8 enflamme la toile Pas de bouton d'accueil virtuel identifiable sur cette dernière.

On s'attend finalement à trois versions : un iPhone 8 de 4,7 pouces, un iPhone 8 Plus de 5,5 pouces et un iPhone Edition de 5,8 pouces et des bords de 4mm. C'est presque une certitude, ce dernier embarquera un écran Oled avec des bords légèrement incurvés au niveau du verre comme c'est le cas sur l'iPhone 7. 9to5Mac rapporte ainsi que des fabricants de coque de smartphone croisés au salon IDA ont entendu parler de cette version Edition au design innovant.

Reconnaissance faciale ou Touch ID sous l'écran ?

La grande question qui se pose est celle de l'avenir du bouton Touch ID. Apple avait initialement l'intention d'intégrer le bouton Home (supprimant la version physique) et le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Mais cette dernière étape s'est révélé très problématique. En cause, la lenteur de la technologie utilisée depuis le rachat d'Authentec en 2012.

Plusieurs options s'offrent alors à la marque à la pomme. Attendre 2018 pour sortir cet écran Oled et mettre le capteur d'empreintes digitales au dos du smartphone. Une option privilégiée par IDrop News,. Selon le site, le dos de l'iPhone 8 serait recouvert de métal, et non pas de verre. A en croire un développeur US connu, le bouton "Home" pourra être redimensionné ou caché en fonction de ses envies et de ses besoins.

Même si la marque à la pomme a déjà déposé quelques brevets permettant d'obtenir des détails sur l'intégration du capteur d'empreintes digitales sous la dalle de l'appareil, l'analyste Ming-Chi Kuo estime qu'Apple opterait pour une solution radicale, en l'abandonnant pour une technologie de reconnaissance faciale. La firme à la pomme aurait alors recours à un scanner doté de capteurs 3D permettant une activation en quelques millionièmes de secondes. Un tel module ajouterait 10 à 15 dollars au coût de fabrication de l'iPhone 8, selon Rod Hall, analyste chez JP Morgan. Le rachat de la start-up israélienne Facereal, spécialisée dans la reconnaissance faciale, ajoute du crédit à la théorie. Un système mis en place par Samsung sur son Galaxy S8 mais jugé pas assez sécurisée pour authentifier les paiements mobiles. Apple pourrait toutefois opter pour une technologie 3D jugée plus fiable.

Bloomberg, qui a eu accès à des images du produit, annonce qu'Apple va bien faire disparaître le bouton Home en le remplaçant par un dock d'applications proche de celui présent sur la version iOS 11 de l'iPad.

Autre alternative : l'intégration du capteur d'empreintes sur le bouton Power qui se situe sur la tranche de l'iPhone.

Le chargeur sans fil pourrait coûter jusqu'à 170 dollars. © Remo Zehnder

Le designer Remo Zehnder a imaginé un iPhone 8 qui embarquerait toutes les principales rumeurs qu'on lui accole. Entre la recharge sans fil et le scanner d'iris, le designer a laissé libre cours à son imagination pour ce concept qui mêle sobriété et fonctionnalités très avancées.

La reconnaissance d'iris pourrait faire son apparition, en complément du Touch ID. © Remo Zehnder

Dernière rumeur en date, Apple pourrait être tenté de reprendre le design du tout premier iPhone, dont nous allons fêter les 10 ans. Une rumeur relayée par le site coréen ETnews qui évoque la réapparition du dos argenté brillant chromé voire la partie basse en plastique. Le spécialiste des leaks, OnLeaks, a tweeté deux photos "volées" de l'iPhone 8. L'occasion de découvrir que la caméra principale du smartphone est placée à la verticale à l'arrière de l'appareil. Le site gizmochina vient de dévoiler des capture d'écran faisant état d'un iPhone 8 au design borderless.

Le Korea Herald en est persuadé, l'iPhone 8 embarquera un écran aux bords incurvés tout comme son concurrent le Galaxy S7 Edge de Samsung. Apple aurait d'ailleurs décidé de faire appel à... Samsung Display pour doter son prochain smartphone d'écrans Oled en plastique. On parle de 100 millions d'écrans de ce type, qui seront réservés pour les modèles premiums.

Le Wall Street Journal évoque lui la tentation d'un "écran flexible LCD" développé par Japan Display. Une technologie qui selon l'avancée des négociations pourrait être présente au sein de l'iPhone dès l'iPhone 8.

Autre innovation annoncée par la Nikkei Asian Review, la sortie d'un chargeur sans fil. La technologie équipe déjà nombre de smartphones du marché parmi lesquels Samsung. Apple n'y a jusque là recours pour sa montre connectée, Apple Watch. Mais le recrutement d'ingénieurs spécialisés dans la technologie laisse penser que la firme à la pomme va enfin franchir le pas pour ses smartphones. Apple planche également sur un système de recharge rapide. Selon l'analyste Blayne Curtis, Apple proposera un système de recharge rapide basé sur la technologie USB-C. Apple n'abandonnerait pas pour autant la connectique Lightning. Seule la partie reliée à la prise murale sera équipée d'un USB-C. Mais le système de recharge sans fil de l'iPhone 8 ne sera pas des plus rapides selon le blog japonais Macotakara. Apple aurait choisi de s'en tenir à une puissance maximum de 7,5W contre 15W pour les solutions les plus puissantes du marché.

Une nouvelle vidéo vient de sortir qui met en avant une capture qui aurait fuité, permettant d'observer une protubérance au niveau des capteurs photos de l'iPhone.

A en croire le site taïwanais Digitimes, Apple serait décidé à remplacer son traditionnel châssis en aluminium par une version en acier. La firme à la pomme voudrait également agrémenter son smartphone de deux plaques de verre, une à l'avant et une à l'arrière. Le châssis en acier se trouvant lui au milieu.

Black or Silver Mirror pic.twitter.com/gdIaKdBOjt — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) July 8, 2017

Dans cette dernière version proposée par Benjamin Geskin, l'appareil épouse une teinte "miroir". Selon une autre source, relayée par le site The Investor, le prochain smartphone d'Apple devrait être encore plus résistant à l'eau et à la poussière que ne l'est son prédécesseur. Ce dernier est, pour rappel, certifié IP67. Son successeur concourrait à la certification la plus aboutie, l'IP68, qui récompense une résistance de 30 minutes en étant immergé jusqu'à 1,5 mètre de profondeur. Le Galaxy S7 est à date le seul smartphone à l'avoir obtenue.

Rumored 'iPhone 8' stainless steel chassis could expand Apple's American supply chain https://t.co/2cShuZcJ0q via @AppleInsider pic.twitter.com/ACBd2k5mvw — RobTheTechGuy (@RobTheTechGuy) January 14, 2017

Option Touch Bar ou molette inspirée de l'Apple Watch ? Les rumeurs vont bon train quand au successeur du bouton Home de l'iPhone 8 voué à disparaître. L'option molette permettrait de contrôler le volume sonore et de zoomer au sein de l'image.

Un dirigeant de chez Sony en est persuadé. Apple devrait lancer son casque de réalité virtuelle. Un casque qui devrait, à en croire le patron de Sony World Wide Studio, Shuheu Yoshida, pourvoir accueillir l'iPhone 8. Le spécialiste des leaks, OnLeaks, a tweeté deux photos "volées" de l'iPhone 8. L'occasion de découvrir que la caméra principale du smartphone est placée à la verticale à l'arrière de l'appareil.

Un fabricant chinois s'est par ailleurs lancé dans la production d'un composant qui permettra à l'Iphone 8 une recharge sans fil, rapporte le site Commercial Times. Interrogée, la société concernée Lite-On Semi s'est contenté de rétorquer qu'elle ne communiquait pas la liste de ses clients.

L'iPhone 8 pourrait également signifier la fin des services de réparation tiers ? Wall Street Journal prête l'intention à Apple de reprendre la main sur le SAV pour éviter la prolifération des contrefaçons de pièces.

Et côté couleur ? La teinte miroir est évoqué. Tout comme la version rouge qu'Apple a lancé en mars dernier dans le cadre de la lutte contre le VIH. Une partie des bénéfices récoltés par la vente des iPhone 7 rouge ont été ainsi reversés à un fonds mondial de lutte contre la maladie.

L'iPhone est sans conteste le produit phare de la firme à la pomme, représentant en 2016 a priori près de 70% de son chiffre d'affaires. Au Japon, pays où la part de marché d'iOS est la plus forte, Apple a représenté près de 51,7% des ventes de smartphones au cours du mois d'octobre 2016 selon Kantar Media. Le ratio était de 21,3% du marché en France, soit une croissance de 3,9 points par rapport à l'année dernière. Le défi est de taille alors que le grand concurrent Samsung sortira son Samsung Galaxy Note 8 au deuxième semestre 2017.