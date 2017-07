Les skills Alexa les mieux notés sont…

Découvrez les applications vocales fonctionnant avec Echo, le haut-parleur connecté d'Amazon, les plus appréciées mais aussi les secteurs les plus présents et les développeurs les plus actifs.

Jeter des noms d'oiseaux au visage (virtuel) de l'assistant intelligent d'Amazon Alexa car certaines de ses applications vocales ne sont pas fonctionnelles ne rime plus à rien. Le top 20 des skills les mieux notés présenté dans le tableau ci-dessous permet à leurs utilisateurs, les "vocanautes", de n'utiliser que des programmes ergonomiques. Parmi les 15 000 skills aujourd'hui disponibles sur Alexa, plus de 13 500 ont été notés par les internautes durant les trois derniers mois. Le classement ci-dessous présente, au sein de ces apps, celles qui ont obtenu le plus d'étoiles sur le store du géant de la vente en ligne. Ces données ont été collectées sur le site par le JDN le 7 juillet.

Le champion de ce palmarès est le skill Christmas Kindness, qui propose vocalement à son utilisateur une idée de bonne action à réaliser quotidiennement. 54 personnes ont noté l'application au cours des 90 derniers jours précédant la récolte des data. 94% des commentateurs lui ont accordé une note de cinq étoiles.

Les skills Alexa sont nouveaux pour la plupart. Un tiers des applications vocales fonctionnant avec l'IA d'Amazon ont été créées entre février et juillet 2017. Le store est passé de 10 000 à 15 000 skills dans l'intervalle. Le nombre d'internautes à avoir testé et noté ces programmes est donc encore restreint. Pour éviter que certaines applications, rarement testées, ne ressortent en haut du tableau car notées généreusement par les proches du développeur, voici un classement des 20 skills Amazon les plus évalués. Il a été effectué sur la base des skills estimés au cours des trois derniers mois que la majorité des commentateurs ont noté quatre ou cinq étoiles.

Le skill Sleep and relaxation sounds distance ses concurrents de loin dans ce top 20. Il a été évalué 1 823 fois et 85% des internautes lui ont accordé cinq étoiles, comme le montre le tableau ci-dessous. Le numéro deux du classement, Short bedtime story, qui raconte à son utilisateur une histoire pour l'aider à s'endormir, n'a été noté que 780 fois, soit plus de deux fois moins que le champion du palmarès. 65% des internautes seulement lui ont accordé une note de cinq étoiles sur le site.

Parmi les 20 applications vocales Alexa les plus notées, sept appartiennent au secteur du divertissement, comme le montre le tableau ci-dessous. Ces skills sont essentiellement des programmes qui racontent des histoires à leurs utilisateurs. Ces derniers peuvent fournir au skills une photo souvenir comme base sur laquelle le programme brode un récit (Mylestone), ou encore naviguer comme bon leur semble dans l'aventure en interagissant avec les personnages (Earplay).

Quatre applications diffusent des sons pour aider le "vocanaute" à mieux se concentrer ou à s'endormir. Les programmes de ce type sont nombreux sur le store Alexa, car ils sont faciles à dupliquer. Une fois les commandes vocales construites, il suffit au développeur d'y plugger un son de baleine ou de cascade pour créer une nouvelle application.

Alexa a déjà ses développeurs stars. Celui qui a créé le plus d'applications parmi les plus de 1 500 skills notés avec une majorité de quatre ou de cinq étoiles au cours des 90 derniers jours est Appbly.com. Il a développé 52 programmes. Dans leur grande majorité, ils permettent à leurs utilisateurs d'écouter des feuilletons audio tirés de vieilles émissions radiophoniques. FreshDigitalGroup grimpe sur la deuxième marche du podium avec 40 skill. Ses applications vocales diffusent à leurs utilisateurs des anecdotes sur une thématique donnée, comme les femmes dans l'histoire ou une équipe de baseball. Jeff Bolton arrache la médaille de bronze de cette course au développement de skills populaires avec 20 applications vocales. Il est spécialiste des sons pour méditer et s'endormir.