Reportage chez BETC du côté de Pantin

L'agence de publicité a emménagé cet automne avec l'ambition d'offrir un nouveau souffle à ses collaborateurs mais aussi à l'ensemble du quartier du canal de l'Ourq.

Fondée en 1994 par Rémi Babinet, Mercedes Erra et Eric Tong Cuong (anciens de l'agence Havas) à Levallois, l'agence de publicité BETC compte aujourd'hui 1 000 collaborateurs dont 900 à Paris. Son réseau s'étend de Londres à Los Angeles et elle travaille pour une centaine d'annonceurs dont Louis Vuitton, Danone, Evian, Canal+ et Disney. Réputée pour ses collaborations artistiques, l'agence est devenue une référence en matière de création et a été élue plusieurs fois "agence la plus créative de l'année" par le Gunn. Tchao Pantin, BETC est dans la place ! Voir les photos Depuis septembre dernier, les collaborateurs de l'agence de publicité ainsi que les riverains du canal de l'Ourq côté Pantin ont pu découvrir le nouveau lifting des anciens Magasins généraux, devenus l... Lire la suite ieu de travail pour les uns, lieu de passage et implantation de futurs commerces pour les autres. L'agence, connue pour ses campagnes créatives, est arrivée les bacs pleins de projets. Réduire © Cécile Debise/JDN

Ouverte aux projets qui sortent des sentiers publicitairse, qu'il s'agisse de la musique (lancement des soirées "Panik" en 2000, du label Pop Records en 2015) de la vidéo, la radio ou du lifestyle (publication de City Guides pour Louis Vuitton), l'agence revendique et développe une forte identité et ce n'est pas par hasard qu'elle occupe aujourd'hui les anciens Magasins généraux, temples du street art depuis les années 2000.

Après un premier déménagement déjà fortement médiatisé dans le Xe arrondissement de Paris il y a 16 ans, l'agence a donc pointé son cap encore plus loin vers le nord-est de la capitale. C'est à Pantin, dans un lieu emblématique de la transformation urbaine que l'agence s'est amarrée. Un accostage qui ressemble à une expédition en terre nouvelle, à la recherche d'un espace vierge où tout serait à construire.