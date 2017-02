Publicité : les e-commerçants qui ont le plus investi en France en 2016

Kantar Media fait le point sur les annonceurs qui ont le plus squatté écrans de TV, postes de radio et ordinateurs l'an dernier. L'occasion de découvrir la place qu'occupe le géant Amazon.

Kantar Media vient de sortir son baromètre 2016 du marché de la publicité en France. Dans son état des lieux, l'institut fait le point, secteur par secteur, sur les plus gros annonceurs de l'année. Dans l'e-commerce, c'est le géant américain Amazon qui occupe la première place avec une pression publicitaire qui s'élève à 57,1 millions d'euros brut. Le montant investi a doublé par rapport à l'année dernière.

A la deuxième place, on retrouve le spécialiste de la mode féminine, SheIn. Le site a multiplié les prises de parole cette année, avec près de 40,8 millions d'euros investis. Presque cinq fois plus qu'en 2015 ! L'allemand Zalando et son budget de 35,7 millions d'euros complètent le podium.

Rang Société Pression publicitaire en millions d'euros bruts en 2016 Evolution par rapport à 2015 1 Amazon 57,1 x2 2 Shein 40,8 x4,6 3 Zalando 35,7 -8% 4 Oscaro 32,7 -24% 5 Showroomprivé 31,6 24%

Et toujours :