Nicolas Zunz et Christian Verger (Publicis Communications) seront en direct sur le JDN, mercredi à 12h30

Les co-présidents de Publicis Communications France sont les prochains invités de l'émission #Media, organisée avec CB News.

Nicolas Zunz et Christian Verger, co-présidents de Publicis Communications France, seront les prochains invités de l'émission #Media, diffusée le 22 février prochain à 12h30. Publicis Communications est l'un des quatre pôles de Solutions de Publicis Groupe, avec Publicis Media, Publicis.Sapient et Publicis Healthcare. En France, Publicis Communications représente 3 000 personnes réparties dans 20 agences, parmi lesquelles Publicis Conseil, Nurun, Marcel, Leo Burnett, Saatchi & Saatchi, Publicis Consultants, Publicis Eto...

Nicolas Zunz et Christian Verger reviendront notamment sur la récente fusion de Publicis Conseil avec Nurun Paris. Un rapprochement entre une agence créative et une agence technologique inédit qui donne naissance, à partir du 1er mars, à un ensemble de 650 personnes (dont 250 experts du digital et de la technologie). Seront ainsi mêlées au sein de la structure toutes les compétences (commerciales, stratégiques, créatives, technologiques…) avec un lead commercial, digital et créatif.