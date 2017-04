Publicis souffle Agathe Bousquet à Havas

Arthur Sadoun, nouvellement nommé à la tête de Publicis, fait venir cette grosse pointure d'Havas pour accélérer la transformation du groupe de communication.

On sait maintenant où va Agathe Bousquet dont le départ de la présidence d'Havas Paris avait été récemment annoncé : elle va prendre le poste nouvellement créé de présidente de Publicis Groupe en France. Recrutement qui intervient dans le cadre de la transformation du groupe de communication lancée il y a dix-huit mois et de sa nouvelle organisation, centrée autour d'une nouvelle relation client.

"Elle supervisera l'ensemble des activités des agences du groupe en France"

"La nomination d'Agathe Bousquet permettra au groupe d'accélérer cette dynamique. Elle reportera à Arthur Sadoun, qui doit prendre ses fonctions de président du directoire le 1er Juin 2017. Elle supervisera l'ensemble des activités des agences du groupe en France, regroupées au sein de quatre pôles de solutions : Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient et Publicis Health", précise la société dans son communiqué.

"Maurice Lévy et moi sommes très heureux d'accueillir Agathe au sein de Publicis Groupe. Depuis ses débuts professionnels dans le milieu associatif jusqu'à la présidence de Havas Paris, Agathe a toujours fait preuve d'un remarquable engagement personnel et professionnel qui lui a permis de lier une relation forte avec ses équipes et ses clients. Nous sommes convaincus qu'elle saura vite intégrer la culture de notre Groupe et travailler très étroitement avec les dirigeants de nos différentes agences pour continuer à faire gagner Publicis et ses clients en France", ajoute Arthur Sadoun qui scelle ici sa première grande décision depuis sa nomination à la tête de la célèbre entreprise de communication.

Diplômée de Sciences-Po Paris et d'un DESS de gestion à Paris-Dauphine, Agathe Bousquet, 43 ans, a commencé sa carrière dans le monde associatif participant activement à l'aventure Solidarité Sida pour rejoindre ensuite le monde de la communication et ne plus le quitter. Elle gravira, un à un, les échelons de l'agence Havas Paris, jusqu'à succéder en novembre 2012 à Yannick Bolloré au poste de présidente-directrice générale. En janvier 2016, ce dernier lui a confié les rênes d'un nouvel ensemble, suite au rapprochement de l'agence Havas Paris avec une autre entité du groupe, Havas 360.

Article originel publié sur WanSquare le 18/04/2017.