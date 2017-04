CB News et le JDN lancent le trimestriel AdtechNews

Les deux rédactions s'associent pour lancer dès le 10 juin un supplément de CB News totalement dédié au marché de la publicité programmatique.

Le JDN et CBNews passent la seconde. Alors qu'elles collaborent depuis près de deux ans dans le cadre de l'émission #Media, les deux rédactions s'attellent cette fois au lancement d'un trimestriel papier dédié au monde de la publicité programmatique.

Baptisée AdtechNews, la revue sera distribuée aux abonnés de CBNews en plus de leur magazine mensuel le 10 juin prochain. Elle sera également disponible sur les grands rendez-vous qui rythment la vie de la profession. Le numéro de juin sera ainsi présent dans toutes les manifestations dont CBNews et le JDN sont partenaires : à Biarritz pour l'iMedia Brand Summit les 13 et 14 juin, à la Porte de Versailles pour Vivatech les 15, 16 et 17 juin et à Cannes, pour les Lions du 19 au 23 juin.

