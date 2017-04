Olivier Sebag (Isobar) Olivier Sebag (Isobar) en direct dans #média le mercredi 3 mai à 12h30

Nouveau CEO d'Isobar France, Olivier Sebag vient présenter son plan stratégique pour l'agence créative digitale et débattre des enjeux auxquels le marché français est confronté.

Olivier Sebag est le nouveau CEO d'Isobar France, l'agence digitale du groupe Aegis où il a remplacé Sabrina Gros, partie prendre la tête de Carat. Son objectif est de développer la créativité du groupe tout en développant la data. Rapportant directement à Thierry Jadot, président de Dentsu Aegis Network France, Benelux, Moyen Orient et Afrique du Nord, Olivier Sebag est également en charge du développement de l'offre d'Isobar en Belgique, aux Pays-Bas, Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en plus de la France. Diplômé de l'Edhec Business School, Olivier Sebag a débuté sa carrière en 1998 chez TBWA. Il rejoint l'agence JWT en tant que directeur de l'innovation en 2004, puis en prend la tête. Directeur général de BETC entre 2010 et 2012, il devient ensuite managing director de Marcel qu'il a quitté en mars dernier.