En 2016, le marché français a investi 1,54 milliard d'euros en SEA

Qui sont les marques les plus friandes de liens sponsos en France ? Quels secteurs tirent le marché vers le haut ? Kantar Media fait le bilan en avant-première sur le JDN.

Le secteur du référencement payant, paid search, a capté près de 1,54 milliard d'euros en 2016 en France, sur desktop et tablette, selon des chiffres communiqués en avant-première au JDN par Kantar Media. Ce sont au total 12 652 annonceurs qui ont investi le canal au cours de l'exercice.

"Ce montant ne peut pas être mis en perspective avec celui obtenu pour l'année 2015 à cause d'une rupture méthodologique à partir du mois d'avril 2016", précise Benjamin Germain, senior digital marketing manager chez Kantar Media. Ce dernier a dû réajuster son modèle d'estimation suite aux modifications opérées par Google dans les données qu'il communique au marché dans le courant de l'année. Pour rappel, Kantar Media avait estimé que 1,55 milliard d'euros avaient été investis dans le secteur en 2015.

En 2016, c'est le secteur du voyage et tourisme qui domine le classement des secteurs les plus actifs avec près de 249 millions d'euros investis. Le secteur des achats et petites annonces se place en seconde position de ce classement avec 215 millions d'euros investis. Le secteur des finance et assurances complète le podium avec un total de 200 millions d'euros. Côté marques, on retrouve les usual suspects en tête de plus gros investisseurs. Le comparateur d'hôtels Booking trône à la première place. Il est suivi par Orange et Amazon.

Les secteurs et les marques qui ont le plus investi en SEA en 2016 Rang Secteur Rang Marque 1 Voyage et Tourisme 1 Booking 2 Achats et petites annonces 2 Orange 3 Finance et assurance 3 Amazon 4 Business et services 4 Odigeo 5 Mode de vie, loisir et jeux 5 PMU 6 Mode 6 Boursorama 7 Automobile et transports 7 Accor Hôtels 8 Portails et sites média 8 SFR 9 Télécommunications 9 Trivago 10 Informatique 10 Kayak

Ce sont près de 4,08 milliards d'impressions qui ont été diffusées en moyenne chaque mois sur l'ensemble des secteurs. 61% d'entre elles se concentrent sur trois marchés : retailers (shopping et petites annonces), voyage et tourisme, maison et jardin. Au total, le secteur a donc généré 49 milliards d'impressions en 2016.

Le nombre de clics avoisine lui les 220 millions par mois en moyenne sur l'année 2016. Rapporté au nombre d'impressions générées, cela donne donc un taux de clic moyen de l'ordre de 5%. A noter que 56% des clics sont concentrés sur trois secteurs : retailers, voyage et tourisme, lifestyle.

Kantar Media en profite également pour faire le point sur le premier trimestre 2017. Près de 353 millions d'euros ont été investis sur la période de janvier à mars 2017. On retrouve en tête un trio composé du secteur du tourisme et de la restauration (65 millions d'euros), du secteur de la distribution (60 millions d'euros) et du secteur des établissements financiers et assurances(45 millions d'euros). Difficile à nouveau de dégager des tendances, note Kantar Media. "Ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié de l'année que l'on pourra établir des points de comparaison alors que la méthodologie utilisée sera la même", pointe Benjamin Germain.

Dernier élément de benchmark réalisé par Kantar Media, il s'agit de Product Listing Ads, le comparateur de prix de Google. Il apparaît que ce sont trois Français, Cdiscount (110 millions), Boulanger (82 millions) et La Redoute (46 millions) qui ont diffusé le plus d'impressions dessus au cours du 1er trimestre 2017.

Le mobile, toujours pas présent dans ce bilan, devrait être intégré au cours du troisième trimestre 2017. Pas un luxe alors qu'il a déjà dépassé le desktop en termes de requêtes formulées selon Médiamétrie // Netratings.

Méthodologie :

Les indicateurs présents dans cette étude sont le résultat du modèle statistique mis en place par Kantar Media AdGooroo dans l'estimation des données d'investissements nets et de performances relatives aux liens sponsorisés.

Le modèle statistique utilise des données d'observation collectées via des robots, des données publiques et des données obtenues via nos partenaires annonceurs. Kantar Media présente les estimations des investissements nets réalisés sur le réseau de recherche Google France, depuis la France, sur un ordinateur de bureau et sur tablette.

