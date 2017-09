Infographie : la pub est de moins en moins chère sur Google

Le coût par clic moyen du réseau ne cesse de baisser depuis quelques années. La faute notamment au mobile.

Alphabet, la maison-mère de Google, a dévoilé ses résultats pour le second trimestre 2017. L'occasion de voir, qu'à nouveau, le coût par clic (CPC) moyen obtenu par le géant de la publicité est en chute libre. Il baisse de 23% par rapport au trimestre précédent. Bien plus donc qu'il y a un an alors que la chute n'était "que" de 7%.

© S. de P. Statista

C'est entre 2011 et 2012 que la bascule s'est opérée... à mesure que les investissements publicitaires affluaient vers le mobile. Avec des espaces moins valorisants et un ciblage beaucoup moins fin (car moins de data à disposition), le canal est plus difficile à monétiser que le Web fixe.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

