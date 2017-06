Samsung Galaxy Note 8 2017 : sortie, taille, prix, fiche technique…

Samsung sortira son Galaxy Note 8 au deuxième semestre 2017. Le smartphone sera équipé d'un double capteur photo sur sa face arrière pour faciliter la prise de selfies de qualité.

La sortie en 2017 du Galaxy Note 8 est un défi de taille pour les équipes de Samsung. Le fabricant de smartphones doit faire oublier à ses clients la débâcle de son prédécesseur, le Galaxy Note 7. Samsung avait été obligé de lancer une vaste opération de rappel de ses téléphones car leur batterie lithium-ion présentait un risque de surchauffe, voire d'explosion. Le groupe a malgré tout décidé de ne pas jeter aux orties cette marque de phablet populaire et de lancer une nouvelle édition de son appareil. "Great" (formidable en français), le surnom que donnent les collaborateurs de Samsung au Galaxy Note 8 en interne selon Sammobile donne le ton : pas de place pour l'échec, cette sortie doit à tout prix être une réussite pour le groupe qui espère faire décoller ses résultats au quatrième trimestre 2017 grâce au lancement de l'appareil.

Report: Galaxy Note 8codenamed 'Great' as Samsung reportedly preps refurbished Note 7- https://t.co/XjJzSdzMwn #GalaxyNote8 #Note8 pic.twitter.com/DqVe6YPgmg 5avril 2017

Le Samsung Galaxy Note 8 sortira au deuxième semestre 2017, a confirmé le géant coréen du smartphone lors de l'annonce de ses résultats du premier trimestre, au mois d'avril. La date officielle de lancement n'a pas encore été précisée. Des rumeurs convergentes reprises par Le Figaro indiquent toutefois que la phablet pourrait être présentée en septembre pendant l'IFA, un important salon high-tech berlinois. La plupart des autres smartphones de la gamme Note ont été dévoilés au cours de cette conférence.

Pour essayer de rafler la mise face à son concurrent, Apple, Samsung pourrait toutefois être tenté de lancer son Note 8 au moins un mois avant la sortie de l'iPhone 8, qui devrait avoir lieu en septembre 2017, si Apple suit son calendrier habituel de lancement. Samsung n'a pas encore indiqué quand son Note 8 serait disponible à la vente en France, aux USA, en Asie et en Europe.

La diagonale du futur smartphone de Samsung mesurerait 6,3 pouces (soit 16 centimètres), selon des informations diffusées fin mai sur le réseau social chinois Weibo et sur Twitter par lce Universe, un internaute qui avait publié des fuites qui se sont révélées exactes sur le Samsung S8 avant sa sortie. C'est 0.1 pouce de plus (soit 0,2 centimètre) que le dernier-né du groupe, le Samsung S8 plus. Comme avec le Note 7, un stylet baptisé "S Pen" permettra aux utilisateurs du Note 8 de griffonner sur cet écran de grande taille, montre la vidéo ci-dessous réalisée par Concept Creator, qui a imaginé à quoi pourrait ressembler l'appareil en reprenant les rumeurs qui courent sur le net.

La vraie révolution de l'écran du Galaxy Note 8 n'est pas liée à sa taille mais à sa résolution. L'appareil pourrait être doté d'un écran 4K dont la définition sera supérieure à 4096 pixels en largeur d'image. Si cette rumeur largement relayée sur Internet se révèle fondée, les futurs utilisateurs du Note 8 pourront utiliser l'appareil avec le casque de réalité virtuelle de Samsung, le Gear VR, et profiter de films de bonne qualité pour une immersion ultra-réaliste dans un monde numérique.

Le prix de vente du Samsung Galaxy Note 8 n'a pas encore été dévoilé par le fabricant de smartphones coréen. Si l'on se fie à l'augmentation des tarifs des Galaxy S8 et S8 Plus (respectivement commercialisés 809 et 909 euros en France) par rapport à ceux du S7, le futur téléphone haut de gamme de Samsung devrait être vendu plus cher que son prédécesseur de la gamme Note, qui était commercialisé 859 euros dans l'Hexagone au moment de son lancement.

En plus de son appareil photo classique à l'avant, le Samsung Galaxy Note 8 sera équipé d'un double capteur à l'arrière, de 12 et de 13 mégapixels, selon Ming-Chi Kuo, un analyste renommé du cabinet KGI Securities cité en avril 2017 par 9to5Mac. Ces objectifs jumeaux permettront aux utilisateurs du smartphone qui le souhaitent de faire des portraits et des selfies de bonne qualité en angle serré, avec un visage net et un arrière-plan flou. Samsung n'est pas le premier fabricant à doter son smartphone de ce double capteur : Apple l'avait fait avant lui avec son iPhone 7 Plus, mais également HTC et Huawei.

Samsung n'a pas encore publié les caractéristiques techniques officielles de son Note 8, les informations publiées ci-dessous sont donc à prendre avec des pincettes, car elles sont le fruit de fuites qui n'ont pas été confirmées par le constructeur.

Ecran de 6.3 pouces, définition 4K

Processeur Exynos 8895 en France et en Europe, Snapdragon 835 aux USA

6 giga octets de RAM

Appareil photo : capteur avant de 8 mégapixels et double capteur arrière de 12 et 13 mégapixels, zoom optique x3

Stockage : jusqu'à 256 giga octets

Batterie lithium-ion non amovible

En plus de ces caractéristiques techniques de base, le nouveau Galaxy Note 8 sera équipé d'un stylet et d'un scanner d'iris. Un bouton sur le côté de smartphone permettra d'activer l'assistant vocal intelligent Bixby lancé par Samsung pour concurrencer Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Assistant.