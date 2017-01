Immatriculations de voitures : le marché français en hausse en décembre

En décembre 2016, les ventes de voitures particulières neuves progressent de 5,8% sur un an, en données brutes, à 194 381 unités.

En décembre, les ventes de voitures particulières neuves bondissent de 5,8% sur un an en France. Les constructeurs automobiles français font moins bien que leurs homologues étrangers : ils voient leurs ventes reculer de 1,3% alors que les constructeurs étrangers voient leurs immatriculations progresser de 14% sur la même période.

Dans le détail, en France, seuls Peugeot et Renault voient leurs ventes augmenter en décembre, avec respectivement +5% et +2,4%. C'est DS (-36,6%) qui voit ses ventes reculer le plus fortement. Viennent ensuite Citroën (-10,8%) et Dacia (-6,5%), la griffe low-cost de Renault.

A noter que les ventes de voitures particulières neuves enregistrées par les constructeurs étrangers progressent de 14% après avoir augmenté de 8,8% le mois précédent. Les constructeurs français passent quant à eux de +8,3% en novembre à -1,3% en décembre.

Citroën enregistre une baisse de 3% de ses ventes en cumul sur douze mois par rapport à décembre 2015. Peugeot et Renault, elles, connaissent une nette augmentation : leurs ventes cumulées sur douze mois progressent respectivement de 3% et 8%. Dacia, la griffe low-cost de Renault, voit quant à elle ses immatriculations chuter de 6%.

Chaque mois le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobiles) recense le nombre de véhicules neufs immatriculés dans l'Hexagone. Il fournit un chiffre global, mais aussi sa répartition par constructeur, permettant ainsi de dégager pour chaque marque des parts de marché.

