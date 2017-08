Tesla est encore loin des géants de l'automobile

Sur les six premiers mois de 2017, Volkswagen a vendu 51 fois plus de véhicules que le constructeur californien.

Si Tesla n'a pas à rougir face aux grandes marques automobiles en matière d'innovation, l'entreprise fondée par Elon Musk ne peut tenir la comparaison en termes de livraison de véhicules. Tesla n'a ainsi écoulé que 47 100 voitures entre janvier et juin 2017 (les chiffres des autres constructeurs comptabilisent les ventes entre janvier et mai 2017). Même la marque de luxe Porsche en a livré plus du double (104 000).

© Statista

Le constructeur californien est ensuite largement devancé par les grandes marques allemandes : Audi a écoulé 738 000 voitures, BMW 845 000 et Mercedes comptabilise 934 000 livraisons. Tesla est encore plus loin du niveau de Volkswagen, l'une des marques les plus populaires au monde, avec 2,4 millions de véhicules livrés entre janvier et juin.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.

