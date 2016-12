Carrefour : la succession de Georges Plassat, plus que jamais d'actualité

Selon BFM Business, Philippe Houzé serait dans les starting-blocks pour prendre le poste de président. L'actuel patron et l'actionnaire principal souhaiteraient tous deux pouvoir désigner le futur directeur général.

Le mandat chez Carrefour de Georges Plassat, 67 ans, arrivera à échéance en mai 2018. Les noms de potentiels candidats à sa succession circulent. Selon BFM Business, l'idée serait d'introniser le remplaçant lors de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra en mai 2017. Les deux hommes évolueraient en tandem pendant un an. En outre, toujours selon le média, c'est Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette, premier actionnaire de Carrefour avec 11,5%, qui tiendrait la corde. Il pourrait devenir vice-président du groupe en mai avant de prendre la présidence en 2018

Le choix du prochain directeur général serait source de tensions

Philippe Houzé, président du directoire de Galeries Lafayette depuis 2005, reprendrait ainsi de nouvelles fonctions. Ce diplômé de l'INSEAD a en effet débuté sa carrière chez Monoprix en 1969. Il y a notamment occupé les fonctions de directeur général de 1982 à 1994, avant de prendre la casquette de PDG jusqu'en 2012. Pour mémoire, il a été remplacé à la tête de l'enseigne par Jean-Charles Naouri, dans le cadre de l'acquisition, non sans heurts, par Casino de la participation de 50% détenue par les Galeries Lafayette. A noter que Philippe Houzé est administrateur de Carrefour, mais aussi de HSBC France et de l'INSEAD.

BFM Business ajoute que le choix du prochain directeur général serait source de tensions entre l'actuel PDG et son premier actionnaire. Chacun souhaitant pouvoir le désigner. Le choix de Philippe Houzé, qui se serait par ailleurs rapproché du patron de la Fnac Alexandre Bompard, pourrait se porter sur Pierre Bouchut, actuel directeur opérationnel de l'enseigne belge Delhaize. Ce diplômé de HEC et titulaire d'une maîtrise en sciences économiques appliquées de l'Université Paris Dauphine, né en 1955, connaît la maison. Il en a été directeur exécutif finances, gestion et services financiers et membre du comité exécutif du groupe Carrefour entre 2009 et 2011. Auparavant, il a œuvré chez Casino en tant que directeur financier puis administrateur DG (1990-2005), avant que Jean-Charles Naouri ne prenne la main. Il a également été (2005-2009) directeur financier et membre du directoire de la société Schneider Electric.

Article originel publié sur WanSquare le 12/12/2016