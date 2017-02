Vianney Mulliez quitte la présidence d'Auchan holding

Le groupe a annoncé qu'il quittait la présidence de son conseil de surveillance ainsi que celle du conseil d'administration d'Auchan Retail, la branche distribution du groupe. Il est remplacé par un homme de la maison.

Vianney Mulliez cultive la discrétion. Pour autant, son départ d'Auchan ne passe pas inaperçu. Le groupe a annoncé jeudi dernier qu'il quittait la présidence de son conseil de surveillance ainsi que celle du conseil d'administration d'Auchan Retail, la branche distribution du groupe. Des fonctions qu'il occupait depuis respectivement 11 et sept ans. A noter toutefois que le petit-cousin du fondateur d'Auchan Gérard Mulliez restera président du conseil d'administration d'Immochan, l'entité immobilière du groupe.

Vianney Mulliez, né à Roubaix en 1963, est diplômé de HEC. Il a débuté sa carrière chez PwC avant de fonder son propre cabinet d'audit. A 35 ans, il prend les rênes de la direction financière d'Auchan France, avant de conduire l'expansion internationale de la marque et de gérer sa branche immobilière. En 2006, le conseil d'administration de l'Association familiale Mulliez (AFM) le nomme à la présidence du conseil de surveillance du groupe Auchan, en remplacement de Gérard Mulliez qui prend sa retraite. Le préférant ainsi à Arnaud Mulliez, fils de Gérard Mulliez. C'est en 2010 que Vianney Mulliez devient président du conseil d'administration du groupe.

Il doit être remplacé dans ses deux fonctions par Régis Degelcke, dont la candidature sera soumise au conseil d'administration d'Auchan Retail et au conseil de surveillance d'Auchan Holding le 8 mars prochain. Après avoir été durant 11 ans directeur général de Leroy Merlin France, une enseigne dont la famille Mulliez est également propriétaire, Régis Degelcke a rejoint en 2014 Adeo, la maison-mère des magasins de bricolage, en qualité de directeur général en charge de l'activité pro et des systèmes d'information.

Article originel publié sur WanSquare le 09/02/2017.

WanSquare, média dédié aux coulisses de l’économie et de la finance, s’adresse à tous ceux qui veulent aller plus loin dans le décryptage de l’actualité économique. Paramétrable en fonction de ses besoins, Wansquare délivre en temps réel des informations exclusives et non-conformistes. Profiter de l’offre.