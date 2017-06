Le digital, support de recherche numéro 1 chez les acheteurs de bien de prestige

83% des acquéreurs de biens de prestige utilisent l'ordinateur pour trouver un logement, d'après une enquête exclusive de Lux-Residence.com pour le JDN.

Internet s'est peu à peu imposé comme un outil incontournable dans la recherche immobilière. En février 2016, un Français sur trois s'était rendu au moins une fois sur un site ou une application d'immobilier depuis un ordinateur, un mobile et/ou une tablette, d'après la dernière étude que Médiamétrie a consacrée à ce sujet. Et qui dit Internet immobilier ne dit pas forcément petit budget. La preuve, c'est que l'ordinateur arrive en tête des supports utilisés pour la recherche immobilière par les 161 acheteurs de bien de prestige (d'ici à 2 ans), interrogés en exclusivité pour le JDN par Lux-Residence.com dans le cadre de son étude bi-annuelle consacrée à ce segment de clientèle.

Le deuxième support le plus utilisé par ces acquéreurs premium et leurs avocats d'affaires ou gestionnaires de fortune est aussi digital, et qui plus est mobile : il s'agit de la tablette, qui sert à 34% des répondants. Le smartphone, lui, arrive juste derrière les magazines. Il est utilisé par 19% des acquéreurs de biens immobiliers de prestige sollicités par le portail d'annonces immobilières contre 21% pour les magazines. Mais pour combien de temps ?

