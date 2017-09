Digitaliser son agence physique en quelques clics

Transformer son agence classique en agence 2.0 rapidement est désormais possible en quelques clics. La start-up BeYat , créée en 2011, propose un logiciel à destination des professionnels qui, une fois installé, s'occupe de tout, ou presque. Par exemple, il facilite les transactions immobilières via la gestion de tous les documents liés aux mandats, il peut aussi créer un site Internet responsive et des applications mobiles dédiées, collecter des données concernant les prix du marché ou encore conseiller une agence pour qu'elle s'oriente vers des solutions 100 % numériques. Ce logiciel permet également de synchroniser l'ensemble des Google Apps (Gmail, Drive, Agenda, etc.) de chacune des agences d'un même réseau immobilier.