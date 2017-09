Logement : ce que le gouvernement prévoit pour réformer le secteur

Justine Gay JDN Mis à jour le 12/09/17 10:57

En visite à Toulouse ce lundi 11 septembre, le président de la République a levé le voile sur certaines des mesures envisagées afin de dynamiser le secteur.

Le gouvernement détaillera sa stratégie pour réformer le secteur du logement ce mercredi 13 septembre 2017. En attendant la présentation du texte, Emmanuel Macron, en visite à Toulouse ce lundi 11 septembre, a donné un avant-goût de ce que serait le plan logement. Le président de la République a notamment annoncé la création de 50 000 places d'hébergèrent d'urgence supplémentaires pour remplacer les nuitées d'hôtel, jugées coûteuses. La répartition se fera comme suit : 10 000 en pension de famille et 40 000 dans le parc locatif. Un dispositif d'intermédiation locative sera mis en place permettant à des plateformes intermédiaires d'assumer le risque locatif et ainsi de proposer des logements "beaucoup moins chers en ville" aux plus précaires.

Ce pan de la réforme, intitulé "Logement d'abord", fera l'objet d'un déploiement accéléré dans 15 territoires volontaires, dont fait partie la ville rose, a précisé Emmanuel Macron. Autre disposition annoncée par le chef de l'Etat à destination du parc social : la construction de 40 000 logements neufs "très sociaux" par an dès 2018 et sur tout le quinquennat. La fondation Abbé Pierre en dénombre 35 000 aujourd'hui. Il a également fait part de sa volonté de "faire tourner davantage le parc social en faisant rentrer beaucoup plus de monde et activer une politique de baisse des prix".

Il n'y a pas que dans le parc social que le locataire de l'Elysée compte doper la production de logements neufs : il a également cette ambition pour le parc privé. Pour la réaliser, il entend procéder à "une réduction des exigences des normes environnementales et sociale".

