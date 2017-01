Chômage des USA : en hausse en décembre

En décembre 2016, le taux de chômage aux Etats-Unis s'établit à 4,7%. Il augmente de 0,1 point sur un mois et recule de 0,3 point sur un an.

Le taux de chômage aux Etats-Unis depuis 1948. © JDN

Le taux de chômage des Etats-Unis est calculé mensuellement par le Bureau of labor statistics. Les données présentées sont corrigées des variations saisonnières et concernent la population âgée de 16 ans ou plus.

