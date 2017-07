Top 10 des start-up françaises de l'Open Innovation

Pocket Confidant, Arcan Security, Studeal... Découvrez en plus sur les start-up qui ont remporté le prix de l'Open Innovation de Vianeo.

Alors que les grands groupes ont les financements, ce sont souvent les startups qui ont les idées. La mise en commun de ces ressources est porteuse d'avantages réciproques, et de part et d'autre, les acteurs l'ont bien compris. Ce qui se faisait jadis dans le pôle R&D de l'entreprise se fait aujourd'hui par voies d'équipes de projet multidisciplinaires, juste à la limite de l'externalisation, dans un modèle d'open innovation. Wansquare s'est penché sur les 10 startups françaises les plus prometteuses en matière d'open innovation, qui ont remporté le prix de l'Open Innovation de Vianeo en mars 2017.

1/ Pocket Confidant

Pocket Confidant est une solution BtoBtoC qui a développé le premier coach de vie en intelligence artificielle accessible sur toute plateforme de chat. La start-up prétend apporter du support humain à ses utilisateurs grâce à de l'autostimulation. Elle s'est récemment jointe à l'Université intercontinentale de Californie pour réfléchir en partenariat à la façon de construire l'éducation numérique, stimuler l'engagement et la réussite des élèves. Elle s'est également alliée à Orange pour réfléchir à la façon de créer de nouveaux espaces de travail pour l'engagement et la productivité des employés.

2/ Arcan Security

Avec pour slogan "le mot de passe est le premier élément de faiblesse de tout système informatique", Arcan Security a développé une solution qui permet aux utilisateurs de s'authentifier sans mot de passe. Cette application permet de supprimer tous les mots de passe que l'utilisateur a sur son téléphone (autres applications, boite mail, etc.) puisque le simple fait d'avoir son téléphone permet de s'authentifier grâce à des éléments personnels qui sont simples à se rappeler. La problématique de l'évolution du mot de passe intéresse naturellement un large éventail de grands groupes notamment sur le segment de la banque et du e-commerce.

3/ Studeal

Studeal est une plateforme de gestion de "bons plans étudiants" grâce à des business model partagés avec des grands groupes. Chaque association étudiante peut proposer et promouvoir des offres promotionnelles et bons plans des entreprises proposés ensuite sur Studeal à leurs étudiants et pour chaque vente réalisée, l'association perçoit une commission. Parmi les grands groupes avec lesquels sont partagés les business model : Gaumont Pathé, Macif, Uber, Axa, etc.

4/ Attestis

Cette start-up a pour but de faciliter toutes les procédures administratives liées à la construction. Sur les chantiers, la solution "habituelle" est de faire venir un huissier de justice. D'après une enquête réalisée auprès de 23 études d'huissiers des Alpes-Maritimes, le constat d'affichage par huissier coûte en moyenne 500 euros. Ce prix limite l'accessibilité de ce moyen de preuve pour les maîtres d'ouvrage de petits chantiers qui constituent plus de 50% des 750 000 autorisations d'urbanisme délivrées en France chaque année. La solution proposée par Attestis est un système qui apporte des moyens de preuve technologiques pour un coût inférieur. Attestis est actuellement à la recherche de partenaires techniques. Cette jeune pousse a par ailleurs été sélectionnée par l'accélérateur de startups PFactory.

5/ Data Moove

Cette startup s'est spécialisée dans la collecte et la diffusion de données accessibles facilement pour explorer les lieux et événements d'une ville. Elle offre aussi des recommandations touristiques personnalisées en analysant le comportement et les intérêts du voyageur. Cette solution Big data pour le tourisme cherche à faire connaitre son projet bâti sur d'importants algorithmes auprès de grands groupes du secteur dans le but d'augmenter son portefeuille client et d'améliorer conjointement son système.

6/ Elocar

Les garages Elocar se sont spécialisés dans les services auto, allant d'une simple vidange à une totale révision constructeur, réalisés dans des temps record pendant que leurs clients patientent dans des salons avec connexion wifi. La start-up est également à l'origine de nombreux tutoriels Youtube sur la réparation automobile. La startup gagnerait beaucoup sur de l'open innovation avec des constructeurs auto, partenariats qu'elle recherche activement.

7/ My dream match

My dream match est un moteur de recherche décisionnel qui trie les résultats par pertinence multi critères (émotionnel, rationnel, etc.). Le module découvre les préférences de l'internaute au fur et à mesure de sa navigation afin de lui proposer les produits les plus pertinents. Tous les grands groupes qui vendent sur internet sont concernés. Il permet à leurs clients de retrouver très vite des articles, objets, qui leur correspondent.

8/ Key Infuser

Cette startup conçoit des solutions robotiques qui se veulent innovantes. Parmi elles, kiOne qui peut manipuler des smartphones et des objets connectés. Ainsi, il peut coacher le futur client ou le nouveau propriétaire sur son fonctionnement et sur les nouveaux usages digitaux de l'objet. Key Infuser s'est notamment allié à Carrefour Banque pour former les employés à sa nouvelle application mobile. Les dirigeants souhaitent désormais explorer d'autres segments du marché notamment à l'international.

9/ Scity.coop

Il s'agit d'une Société Coopérative et Participative (SCOP) qui développe des projets d'innovation numérique à impact social et/ou environnemental. La startup apporte son expertise technologique notamment sur la blockchain et le machine Learning à des porteurs de projets, sous un angle d'open innovation. Scity.coop a lancé récemment les "chèques covoiturages" qui sont distribués aux salariés des entreprises pour financer leurs futurs trajets, comme le seraient les tickets restaurant.

10/ Village Graphic

Le Village Graphic est une nouvelle méthode de travail pour le design graphique et web à travers des espaces de coworking. Pour devenir un "villageois" et réaliser un projet, la startup met à disposition ses membres, un FabLab d'impression numérique ainsi qu'un espace de travail commun et convivial pour stimuler l'innovation conjointe. La jeune entreprise est notamment très présente sur le marché des professionnels indépendants qui souhaitent élargir leur portefeuille client.

Article originel publié sur WanSquare le 07/07/2017.