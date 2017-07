Autonomy donne rendez-vous aux acteurs du futur des mobilités

Au programme de ce salon qui se tiendra à Paris du 19 au 21 octobre : stands d'exposants, pitch de start-up, essais de véhicules autonomes et conférences.

Automobile, high-tech et transports publics devront collaborer pour imaginer et organiser les modes de déplacement de demain. C'est tout l'objet du salon Autonomy. Ce événement, dont le Journal du Net est partenaire, réunit entreprises, élus, associations et universitaires, français comme étrangers, pour discuter des problématiques de mobilités urbaines et présenter leurs solutions. Cette deuxième édition s'étalera sur trois jours du 19 au 21 octobre, dans la grande halle de La Villette à Paris. Les deux premières journées seront réservées aux professionnels et la troisième sera ouverte au grand public.

Le salon accueillera des exposants (155 l'année dernière) travaillant sur les cinq thématiques principales retenues en 2017 : mobilité active (déplacements sans apport d'énergie, comme le vélo), analyse des données, mobilité électrique, mobilité partagée et mobilité autonome. Les participants pourront y profiter de pistes d'essai (notamment de véhicules autonomes) et écouter des pitch de start-up.

Autonomy accueillera également des discussions sous différentes formes (conférences, tables rondes, keynotes, ateliers…). Plus de 60 sessions regroupant une centaine d'intervenants sont prévues. Selon ses organisateurs, Autonomy a enregistré 13 000 visiteurs pour sa première édition l'année dernière. Ils visent 15 000 participants et 250 exposants cette année.