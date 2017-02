Carnet de nominations du 6 février 2017

Marie-Annick Darmaillac chez Vivendi

Marie-Annick Darmaillac est nommée directrice de la RSE chez Vivendi. Magistrat de formation, elle a été directrice de la formation continue à l'Ecole nationale de la magistrature. En 2005, elle rejoint le groupe Bolloré pour occuper le poste de secrétaire générale adjointe du développement professionnel des grands cadres ainsi que des questions d'éthique et de développement durable. En 2015, elle devient directrice de la promotion et du développement des talents internes du groupe Canal +.

Julien Martinez chez Axa

Julien Martinez est nommé directeur de la stratégie et des projets innovants d'Allianz France. Agé de 34 ans, il est normalien, diplômé de Sciences Po Paris et de l'Essec. Il a notamment travaillé chez Areva comme chargé d'affaires fusions-acquisitions avant de devenir directeur de la stratégie adjoint pour l'activité Enrichissement en 2009. Depuis 2013, il était directeur de la stratégie et des participations chez Anne Lauvergeon Partners.

Emile Perez chez EDF

A 60 ans, Emile Perez est le nouveau directeur de la sécurité et de l'intelligence économique chez EDF. Diplômé de l'école nationale supérieure de police, il effectue une grande partie de sa carrière aux Renseignements Généraux. Il poursuit son parcours à l'étranger comme attaché de police aux Etats-Unis et au Canada. Depuis 2010, il dirigeait la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur.

Nicolas Rolland chez Engie

Le groupe Engie (ex GDF Suez) annonce la nomination de Nicolas Rolland au poste de directeur d'Engie University et Learning. Nicolas Rolland a travaillé chez Danone de 2007 à 2014 notamment en qualité de Group Learning & Digital Transformation director. Depuis 2014, il était responsable formation et transformation digitale d'Axa.

