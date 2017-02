Carnet de nominations du 20 février 2017

Arnaud Debart-Johner chez Elior

Elior tient son nouveau DRH. Il s'agit d'Arnaud Debart Johner. Agé de 54 ans et diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, il a commencé sa carrière chez Hilton. En 1998, il rejoint Carrefour où il occupait jusqu'à présent le poste de DRH de Carrefour market. Sa nomination lui permet d'intégrer le comité de direction d'Elior.

Priscille Garcin chez SNCF

Priscille Garcin est nommé directrice de l'information et de la stratégie du groupe SNCF. Elle occupait depuis 2015 le poste de directrice de la communication, des relations extérieures et de la concertation de SNCF réseau. Après des passages dans plusieurs cabinets ministériels, Priscille Garcin a notamment dirigé la communication du Centre National du Cinéma (CNC) et de France 2.

Karine Hillaireau chez PSA

Le groupe PSA annonce la nomination de Karine Hillaireau au poste de directrice déléguée au développement durable. Diplômée de l'Edhec, elle commence sa carrière chez TNS Sofres puis Bossard. En 1996, elle intègre le département marketing de Citroën. Depuis 2011, elle était responsable de la performance RSE de PSA et des relations avec les agences de notation extra-financières.

Sébastien Missoffe chez Google France

A 43 ans, Sébastien Missoffe prend la direction de Google France. Diplômé de l'Insead, il commence sa carrière chez L'Oréal avant de rejoindre Google en 2006. Il a notamment été directeur commercial en charge des TPE et des PME pour le marché américain. Depuis deux ans, il occupait la fonction de vice-président de YouTube en charge des contenus et des opérations au niveau monde. Son entrée en fonction est prévue pour le 1er avril 2017.

