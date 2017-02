Carnet de nominations du 27 février 2017

Maud Bailly chez AccorHotels - Marie-Claude Dupuis chez RATP - Vincent Salimon chez BMW - Dianne Salt chez Sodexo.

Maud Bailly chez AccorHotels

Le groupe AccorHotels annonce la nomination de Maud Bailly au poste de Chief Digital Officer. Cette normalienne de 38 ans est également diplômée de Sciences Po et de l'ENA. Après avoir débuté son parcours professionnel à la Cour des Comptes, elle rejoint la SNCF où elle a occupé les postes de directrice de la Gare Paris Montparnasse, puis de directrice déléguée du produit TGV sur la région Paris Rive Gauche. Depuis 2015, elle était chef du pôle économique à Matignon en charge des affaires budgétaires, fiscales et numériques. Sa nomination sera effective le 3 avril 2017.

Marie-Claude Dupuis chez RATP

Marie-Claude Dupuis, actuellement directrice du département matériel roulant bus de la RATP, est nommée directrice stratégie, innovation et développement de la régie de transport. Sa nomination lui permet également de siéger au comité exécutif. Marie-Claude Dupuis est diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole de Mines.

Vincent Salimon chez BMW

Vincent Salimon est le nouveau président de BMW France. Diplômé de l'école de management de Toulouse, il occupait jusqu'à présent la fonction de président de Mini France. Après avoir commencé sa carrière chez PwC, il intègre le constructeur automobile allemand où il a occupé de nombreuses fonctions à l'international.

Dianne Salt chez Sodexo

Dianne Salt est la nouvelle directrice marque et communication du groupe Sodexo. Cette canadienne a notamment occupé les postes de directrice de la communication de la Royal Bank of Canada, de responsable des affaires publiques d'Exxon Mobile et de directrice de la communication de la Chambre des communes puis du Sénat au Canada. Elle prendra ses fonctions le 18 avril 2017.

Toutes les nominations.

Si vous avez une nomination à nous faire parvenir, envoyez-là à mouvements@benchmark.fr