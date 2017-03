Carnet de nominations du 27 avril 2017

Hugues Parant chez Euroméditerranée

A 62 ans, Hugues Parant est le nouveau directeur général de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, Hugues Parant a notamment exercé les fonctions de préfet dans les départements du Var, du Vaucluse et des Bouches du Rhône. Il a également dirigé l'Epadesa (ex Epad), l'établissement public d'aménagement du quartier de La Défense.

Anne-Sophie Sergent chez Edenred

Anne-Sophie Sergent est nommée responsable presse et médias sociaux d'Edenred, le leader mondial des services prépayés aux entreprises qui édite notamment les tickets restaurants. Depuis 2012, elle était responsable relations presse et communication de crise chez la Française des Jeux. Précédemment, elle a travaillé comme consultante chez Publicis et Euro RSCG.

Caroline Villecroze chez Onet

A 39 ans, Caroline Villecroze est nommée directrice de la communication du groupe Onet. Diplômée d'ESCP Europe, elle a notamment occupé les fonctions de directrice stratégie, marketing et communication chez Adrexo et fondé la société Contentinuum.

Bruno Zerbib chez Altice

Altice annonce le recrutement de Bruno Zerbib au poste de directeur technique monde. Diplômé de l'Institut National des Télécommunications, il a débuté sa carrière chez BNP Paribas avant de travailler pour Cisco ou encore Yahoo. Il était jusqu'à présent Product Management en charge du Cloud chez HPE.

