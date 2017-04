Carnet de nominations du 3 avril 2017

Claude Bernard chez Servier - Adrien Boyer chez Pinterest - Grégory Erphelin chez LCL - Chantal Genermont Leplantif chez Enedis.

Claude Bertrand chez Servier

Claude Bertrand est nommé directeur général de la recherche et du développement de Servier. Docteur en pharmacie, il a travaillé dans plusieurs grands groupes pharmaceutiques tels que Novartis, Roche ou encore Pfizer. Il était jusqu'à présent directeur scientifique chez Ipsen.

Adrien Boyer chez Pinterest

Pinterest annonce l'arrivée d'Alain Boyer au poste de country manager France. Diplômé d'ESCP et de Harvard, il débute sa carrière chez Mc Kinsey avant de devenir brand manager chez LVMH puis chez Diageo. Depuis cinq ans, il travaillait chez Facebook comme Global Partnership Director.

Grégory Erphelin chez LCL

LCL annonce la nomination de Grégory Erphelin au poste de directeur finance, engagements et organisation. Après un début de carrière dans la haute fonction publique, il rejoint le Crédit Agricole en 2008 comme directeur de la gestion financière de Predica. En 2012, il devient directeur financier de Crédit Agricole assurances. Depuis 2015, Grégory Erphelin occupait la fonction de directeur des finances de Predica. Cette nomination lui permet d'intégrer le comité exécutif.

Chantal Genermont Leplantif chez Enedis

Chantal Genermont Laplantif est nommée directrice du numérique d'Enedis filiale d'EDF. Diplômée de l'université Paris Dauphine, elle était jusqu'à présent senior vice-président chargée du data management et du développement. Spécialiste de fiscalité des entreprises, elle a travaillé dans plusieurs cabinets d'avocats en droit des affaires. Elle intègre EDF en 2010 en tant que deputy head of mergers and acquisitions.

Toutes les nominations.

Si vous avez une nomination à nous faire parvenir, envoyez-là à mouvements@benchmark.fr