Carnet de nominations du 10 avril 2017

Sébastien Guiges chez Seat - Valérie Languille chez Canal + - Frédéric Le Guen chez Belambra Clubs - Ludovic Noel chez Altavia.

Sébastien Guiges chez Seat

Sébastien Guigues est nommé directeur général de Seat France, filiale du groupe Volkswagen. Agé de 39 ans, il est diplômé de sciences économiques et connaît bien le constructeur automobile ibérique. Il a été directeur marketing de Seat Espagne de 2011 à 2015 et était jusqu'à présent directeur des ventes de Seat Espagne.

Valérie Languille chez Canal +

Valérie Languille est promue DRH de Canal+. Présente chez Canal+ depuis 2011, elle a notamment été DRH de StudioCanal puis du pôle TV du groupe audiovisuel. Auparavant, Valérie Languille a été directrice du recrutement et du développement du Groupe Caisse d'Epargne et directrice adjointe du développement des dirigeants et du management du groupe BPCE.

Frédéric Le Guen chez Belambra Clubs

A 40 ans, Frédéric Le Guen prend la tête de Belambra Clubs (anciennement Village Vacances Familles). Diplômé de l'Insead, il a notamment occupé les fonctions de directeur des ventes de Darty Turquie, de directeur commercial de Fnac.com et de chef de la business unit Fulfillment by Amazon. Depuis 2015, il travaillait chez Belambra Clubs en qualité de directeur des opérations.

Ludovic Noel chez Altavia

Ludovic Noel rejoint le groupe Altavia en tant que directeur du capital humain. Agé de 46 ans, il a dirigé le Pôle compétitivité Imaginove de 2006 à 2011. Depuis 2011, il était à la tête de L'Etablissement stéphanois, une structure qui ressemble l'Ecole supérieur du design, la cité du design et la Biennale internationale de design. Sa nomination lui permet également d'intégrer le comité exécutif du groupe.

