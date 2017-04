Carnet de nominations du 14 avril 2017

Caroline Arnould chez LCL - Frédéric Obala chez SoLocal - Thierry Parmentier chez Alstom - Sylvie Peretti chez Generali.

Caroline Arnould chez LCL

A 46 ans, Caroline Arnould rejoint LCL au poste de directrice de la communication interne et institutionnelle. Elle notamment dirigé la communication et les relations presse de Fortuneo. En 2005, elle intègre le Crédit Agricole où elle a occupé plusieurs fonctions dont celle de directrice du développement et des relations clientèle.

Frédéric Obala chez SoLocal

Diplômé de HEC, Frédéric Obala prend la direction de l'activité Search Local de SoLocal. Sa nomination lui permet également d'intégrer le comité exécutif. Frédéric Obala a notamment été directeur de la stratégie du groupe Kering (ex PPR), directeur marketing de La Redoute ou encore directeur marketing de Darty. Arrivé en 2014 chez SoLocal, il était jusqu'à présent responsable marketing et digital du groupe.

Thierry Parmentier chez Alstom

Alstom annonce la nomination de Thierry Parmentier au poste de DRH. Diplômé en droit à l'université de Paris, il a occupé les fonctions de DRH chez Atos et dans la division sièges automobiles chez Faurecia. Depuis 2008, Thierry Parmentier était DRH de Technip. Sa nomination sera effective à compter du 18 avril.

Sylvie Peretti chez Generali

Après cinq années passées chez Lafarge en qualité de DRH, Sylvie Peretti prend la direction des ressources humaines de Generali. Agée de 53 ans, elle a notamment travaillé comme directrice des ressources humaines de la business unit Equipement d'Areva avant d'être nommée DRH d'Areva France.

