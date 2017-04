Carnet de nominations du 2 mai 2017

Jean-Marc Chery chez ST Microelectronics - Delphine Garcin-Meunier chez Société Générale - Thierry Herning chez BASF - Franck Le Tendre chez Dropbox...

Jean-Marc Chery chez ST Microelectronics

Jean-Marc Chery devient deputy CEO de ST Microelectronics. Sa nomination sera effective à partir du 3 juillet 2017. Jean-Marc Chery a débuté sa carrière chez Matra et Thomson Semiconducteurs (devenu par la suite ST Microelectronics). Il y a notamment occupé les fonctions de Chief Technology Officer et de Chief Operating Officer.

Delphine Garcin-Meunier chez Société Générale

La Société Générale annonce la nomination de Delphine Garcin-Meunier au poste de directeur des relations investisseurs et de la communication financière du groupe. Diplômée de HEC et de l'université Paris Panthéon Sorbonne, elle commence sa carrière chez Rothschild. Depuis 13 ans, elle travaillait à la Société Générale au département Equity Capital Markets.

Thierry Herning chez BASF

Le leader mondial de la chimie BASF confie le poste de directeur général France à Thierry Herning. Docteur en sciences physiques, il entre chez BASF en 1992 au service R&D du groupe. Depuis 2011, il dirigeait BASF Shanghai Coatings.

Franck Le Tendre chez BPCE

A 45 ans, Franck Le Tendre est nommé directeur général de Dropbox France et Europe de l'ouest. Diplômé de l'ESCP, Il a occupé des fonctions de direction générale et de direction des ventes chez Unica, SAP et Pursway. Il était jusqu'à présent directeur France et Europe de l'ouest chez SynerTrade.

Marion Rouso chez BPCE

Marion Rouso est nommée directrice de la transformation digitale et de l'expérience collaborateur de la BPCE. Diplômée de l'ESCP, elle a occupé plusieurs fonctions à la Caisse d'Epargne : directrice de la région Rhône Alpes, directrice de l'audit et Chief digital officer, poste qu'elle occupait jusqu'à présent. Marion Rouso est également membre du conseil d'administration de Natixis Factor et de la Compagnie des Alpes.

Les autres nominations de la semaine

Adrien d'Alincourt devient directeur administratif et financier de SFAM , leader français du courtage en assurances

devient directeur administratif et financier de , leader français du courtage en assurances Fabrice Clauzon est nommé directeur commercial France par Affinion International

est nommé directeur commercial France par Patrice Duclos est nommé directeur général de Maserati Europe

est nommé directeur général de Sophie Elkrief prend le poste de directrice des investissements et des placements de la Maif

prend le poste de directrice des investissements et des placements de la Nicolas Sanches est promu directeur IT de DHL Supply Chain

est promu directeur IT de Merten Slominsky est le nouveau vice-président EMEA d'Alfresco

Retrouvez ici toutes les nominations. Si vous souhaitez nous faire part de mouvements, écrivez-nous à nomination@journaldunet.com.