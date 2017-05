Carnet de nominations du 22 mai 2017

Joao Abecasis chez Kronenbourg - Jean-Laurent Garnier chez Generali France - Pascale Giet chez Transdev - Laurent Guimier chez Radio France...

Joao Abecasis chez Kronenbourg

Le portugais Joao Abecasis est le nouveau PDG de Kronenbourg. Agé de 45 ans, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Unilever. En 2011, il rejoint Carlsberg au poste de vice-président ventes. Entre août 2016 et février 2017, il a assumé la fonction de directeur général intérimaire de Carlsberg Danemark.

Jean-Laurent Garnier chez Generali France

Jean-Laurent Garnier est nommé PDG de Generali France. Agé de 51 ans, il est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Institut Français des Actuaires. Il intègre Axa en 1997 pour y occuper plusieurs fonctions dont directeur général de la région Méditerranée et Amérique latine. Depuis 2012, Jean-Laurent Garnier était à la tête d'Axa Global P&C et membre du comité de direction d'Axa. Sa nomination sera effective le 1er juin prochain.

Pascale Giet chez Transdev

Pascale Giet prend la direction de la communication de Transdev. Elle commence sa carrière en 1987 comme chef de publicité chez Expand avant de devenir responsable de la communication de Comdev, de Cegetel, du pôle digital de TF1, de 9Telecom puis d'Europ Assistance. Depuis 2010, elle était à la tête de la communication et du développement durable de Rexel.

Laurent Guimier chez Radio France

A 46 ans, Laurent Guimier est nommé directeur délégué aux antennes et aux contenus de Radio France. Il remplace Frédéric Schlesinger. Actuellement directeur de France Info depuis 2014, ce journaliste de formation est notamment passé par Newsweb (désormais Lagardère Active). Il a également dirigé la rédaction d'Europe 1.

Patrice Louvet chez Ralph Lauren

Patrice Louvet prend la direction de Ralph Lauren. Agé de 52 ans il est diplômé d'ESC Paris et de l'université de l'Illinois. Patrice Louvet a travaillé 25 ans chez Procter&Gamble où il a notamment piloté la marque Gilette. Il était jusqu'à présent président de l'entité Global Beauty .

Les autres nominations de la semaine

Bas Burger prend la direction de la division Global Services de British Telecom

prend la direction de la division Global Services de David Broc'h est le nouveau directeur de l'exploitation et des technologies au Crédit Mutuel Arkea

est le nouveau directeur de l'exploitation et des technologies au Guillaume Lusseau est nommé directeur général de SoLocal Marketing Services

est nommé directeur général de Bernard Richard-Canavaggio est nommé directeur marketing de Dekra Industrial France

est nommé directeur marketing de Isabelle Saurat devient senior executive advisor chez Sopra-Steria

Retrouvez ici toutes les nominations. Si vous souhaitez nous faire part de mouvements, écrivez-nous à nominations@journaldunet.com.