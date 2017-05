Carnet de nominations du 29 mai 2017

Corinne Bidailler chez Cornerstone - Julie Bonamy chez Saint-Gobain - Fabrice Cambolive chez Renault - Christophe Salomon chez EDF...

Corinne Bidailler chez Cornerstone

Cornerstone annonce la nomination de Corinne Bidailler à la vice-présidence Europe de l'Ouest du groupe. Agée de 47 ans et diplômée de l'ESG Paris, elle a travaillé chez Sagem et Oracle. Corinne Bidailler a rejoint Cornerstone en 2014. Elle occupait jusqu'à présent le poste de directrice commerciale France.

Julie Bonamy chez Saint-Gobain

Julie Bonamy est nommée directrice de la stratégie et du plan chez Saint-Gobain. Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA, elle débute sa carrière à l'Inspection générale de finances avant de travailler à Bercy. Depuis 2015, elle y était conseillère en charge du budget et du numérique.

Fabrice Cambolive chez Renault

Renault vient de nommer Fabrice Cambolive directeur de la zone Afrique Moyen-Orient et Inde. Ce diplômé d'ESC Toulouse a rejoint le constructeur automobile en 1992. Il y a occupé plusieurs fonctions de direction : directeur de Renault Allemagne, directeur commercial de la zone Russie et Eurasie… Depuis 2015, il était directeur de Renault Brésil.

Christophe Salomon chez EDF

A 43 ans, Christophe Salomon est nommé DSI d'EDF. Diplômé de polytechnique, il rejoint le ministère de la Défense pour piloter le déploiement du système d'information des Armées. Depuis 2012, il était conseiller technique auprès de Jean Yves Le Drian.

Les autres nominations de la semaine

Didier Ardouin est nommé directeur général de Max, la Fintech du Crédit Mutuel Arkéa

est nommé directeur général de Max, la Fintech du Crédit Mutuel Arkéa Amaury de Condé est nommé directeur général d' Ipsos France

est nommé directeur général d' Brieuc Courcoux rejoint Sage en tant que Vice-président des ventes indirectes

rejoint en tant que Vice-président des ventes indirectes Olivier Deletombe est nommé directeur général de Vizeum

est nommé directeur général de Sophie Gazet-Antoine prend la direction de la BU Advertising de Leboncoin.fr

prend la direction de la BU Advertising de Le général Christophe Gomart devient directeur de la sûreté et de l'ingénierie immobilière chez Unibail-Rodamco

devient directeur de la sûreté et de l'ingénierie immobilière chez Mohamed Laaouissi est nommé country manager France chez Meetrics

est nommé country manager France chez Valérie Rudler est nommée à la direction générale de Zenith

est nommée à la direction générale de Alfresco nomme Merten Slominsky Vice-président EMEA

