Carnet de nominations du 26 juin 2017

Frédéric Diverrez chez Monext, Jean-Philippe Grégoire chez Daher - Franck Lirzin chez Gecina - Sylvie Verstraeten chez SQLI...

Frédéric Diverrez chez Monext

A 46 ans, Frédéric Diverrez prend la direction du directoire de Monext, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans les paiements électroniques. Cet ingénieur informatique de formation a intégré le groupe Crédit Mutuel en 2009. Il a notamment été membre du comité de direction de Sopra Steria et président du directoire de Procapital Securities Services.

Jean-Philippe Grégoire chez Daher

Daher annonce la nomination de Jean-Philippe Grégoire au poste de directeur financier. Diplômé de l'Inseec et de l'université de Chicago, il occupait depuis 2013 le poste de directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances chez Fraikin. Il a également occupé des fonctions de direction financière chez Alcatel et Faurecia.

Franck Lirzin chez Gecina

A 33 ans, Franck Lirzin rejoint Gecina en qualité de directeur exécutif résidentiel. Polytechnicien et ingénieur des Mines de formation, il était jusqu'à présent directeur adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat au numérique. Il a également travaillé au cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, à la RATP et à la Société Générale Asset Management.

Sylvie Verstraeten chez SQLI

Le groupe SQLI annonce la nomination de Sylvie Verstraeten au poste de DRH. Elle débute sa carrière chez Steria en qualité de juriste avant de prendre la direction juridique du groupe en 2005. En 2010, elle devient DRH de Steria puis DRH adjointe de Sopra-Steria.

Les autres nominations de la semaine

Gwenola Ader prend la direction commerciale de Marketshot

prend la direction commerciale de Denis Gaucher est le nouveau CEO de Kantar Media France

est le nouveau CEO de Julien Mifsud prend la tête du site DCNS de Toulon Ollioules

prend la tête du site de Toulon Ollioules Anne-Sophie Nectoux est nommée directrice générale adjointe de la régie de Canal+

est nommée directrice générale adjointe de la régie de Carla Serrano devient chief strategy officer chez Publicis

