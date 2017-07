Carnet de nominations du 17 juillet 2017

Vincent Boucheron chez Havas - Louis Douady chez Natixis - Bruno Dumas chez Capgemini - Christine Nguyen Duc Long chez NRJ...

Vincent Boucheron chez Havas

A 44 ans, Vincent Boucheron est nommé directeur de la communication du pôle média d'Havas. Diplômé de l'IESA en marché de l'Art, il a travaillé au Metropolitan Museum of Arts à New York et chez France Editions. Il rejoint Havas en 2004. Depuis 2007, il était responsable de la communication interne d'Havas MPG Art avant d'élargir ses fonctions à la communication externe.

Louis Douady chez Natixis

Louis Douady est le nouveau directeur de la responsabilité sociétale de Natixis. Agé de 44 ans, ce diplômé d'ESCP démarre sa carrière à BNP-Paribas avant d'intégrer Natixis en 2001. Il était jusqu'à présent responsable des financements aéronautiques pour l'Amérique du Nord.

Bruno Dumas chez Capgemini

Capgemini tient son nouveau DRH France. Il s'agit de Bruno Dumas qui était jusqu'à présent directeur des affaires sociales du groupe. Bruno Dumas travaille dans la société de conseil depuis 19 ans. Il sera en charge de 24 000 collaborateurs.

Christine Nguyen Duc Long chez Groupe NRJ

Le groupe NRJ annonce la nomination de Christine Nguyen Duc Long au poste de directrice juridique. Elle travaillait jusqu'à présent chez Canal+ en qualité de directrice juridique Edition. Elle est également maître de conférences associée à Paris I Panthéon Sorbonne.

Les autres nominations de la semaine

Bernard Ducy est nommé directeur de l'immobilier chez SoLocal

