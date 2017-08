Carnet de nominations du 28 août 2017

François Fillon chez Tikehau Capital - Karine Gagneux chez Generali - Jean-Claude Ghinozzi chez Qwant - Caroline de Jessey chez Korian...

François Fillon chez Tikehau Capital

François Fillon était le seul candidat à l'élection présidentielle de 2017 à n'avoir jamais travaillé en dehors du secteur politique. A partir du 1er septembre, il deviendra associé chez Tikehau Capital une société française spécialisée dans la gestion d'actifs et d'investissement. François Fillon a notamment été député de la Sarthe, député de Paris, président du conseil général de la Sarthe, plusieurs fois ministre et Premier ministre entre 2007 et 2012.

Karine Gagneux chez Generali France

A 43 ans, Karine Gagneux prend la direction du développement et des partenariats au sein de l'univers clients particuliers chez Generali. Diplômée d'économétrie, elle commence sa carrière chez GMF. En 2004 elle intègre Generali en qualité de responsable études et tarification. Depuis 2014, elle était responsable solutions partenariats traditionnels.

Jean-Claude Ghinozzi chez Qwant

Diplômé de la London Business School, Jean-Claude Ghinozzi prend la tête des activités commerciales et marketing chez Qwant. Après avoir travaillé à différents postes marketing chez Ferrero, Canal+ et Warner Bros, il prend la direction d'Electronic Arts Italie, avant de devenir vice-président Europe d' Activision Blizzard. Depuis 2011, il exerçait chez Microsoft France comme directeur de la division Retail, Sales et Marketing. De 2014 à 2016 il a occupé le poste de président du Syndicat des Editeurs et Logiciels de Loisirs (SELL).

Caroline de Jessey chez Korian

Korian annonce la nomination de Caroline de Jessey à la direction de la communication du groupe. Agée de 54 ans et titulaire d'un DEA de lettres modernes à la Sorbonne, elle a notamment dirigé la communication de la filière immobilier de la SNCF et du centre d'analyse stratégique.

Florence Lamy chez EDF

A 49 ans, Florence Lamy est nommée à la tête de la fondation Groupe EDF. Présente dans le groupe depuis 1993, elle a mis en place plusieurs projets d'innovation sociale et managériale. Depuis 2014, elle était déléguée aux cadres dirigeants de la production et de l'ingénierie d'EDF au sein de la DRH groupe. Florence Lamy est diplômée de Sciences Po Paris.

Les autres nominations de la semaine

Pierre-Henry Brandet devient directeur de la communication de la Fédération Française de Tennis (FFT)

devient directeur de la communication de la (FFT) Yoshihisa Ishida est le nouveau CEO de Sharp en Europe

est le nouveau CEO de en Europe Frédérique Leandri prend la direction d' IFP School

prend la direction d' Geoffroy Roux de Bézieux est nommé vice-président du conseil de surveillance de PSA

est nommé vice-président du conseil de surveillance de Marc Ventre est élu président du conseil d'administration d'Afnor

Retrouvez ici toutes les nominations. Si vous souhaitez nous faire part de mouvements, écrivez-nous à nominations@journaldunet.com.