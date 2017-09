Carnet de nominations du 4 septembre 2017

Audrey Barbier-Litvak chez WeWork

La licorne du coworking WeWork annonce l'arrivée d'Audrey Barbier-Litvak à la tête de sa filiale française. Elle a notamment occupé les postes de directrice de la communication de la sécurité sociale des expatriés, de directrice marketing Europe de Birchbox et de Living Social. Depuis 2014, elle était directrice générale de Glossybox. Sa nomination sera effective à compter d'octobre 2017.

Béatrice Leroux-Barraux chez NRJ

NRJ annonce la nomination de Béatrice Leroux-Barraux au poste de directrice générale en charge du développement commercial et des développements commerciaux numériques du Groupe NRJ. Diplômée de Sciences Po Paris, elle a travaillé chez TF1 en qualité de directrice adjointe en charge des grands comptes, de la radio, du digital et du développement commercial. Depuis 2015, elle dirigeait la régie publicitaire de Carrefour.

Flore Larger chez EDF

A 36 ans, Flore Larger prend la tête de la communication corporate d'EDF Energies nouvelles. Diplômée de l'Edhec, elle commence sa carrière chez Image 7. Depuis 2013, elle travaillait chez Sanofi où elle a exercé plusieurs fonctions en tant que porte-parole aux relations médias du groupe, directrice adjointe de la communication France puis directrice de la communication pour les affaires industrielles et globales.

Cyril Roux chez Groupama

Diplômé de polytechnique et de Harvard, Cyril Roux devient à 50 ans directeur financier de Groupama. Il a notamment travaillé chez Axa durant 10 ans dans des fonctions d'audit et de finance. En 2013, il devient sous-gouverneur de la banque centrale irlandaise. Jusqu'en mars 2017, il était membre de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité bancaire européenne.

Les autres nominations de la semaine

Jean-Luc Bardet devient directeur de l'AFP France

Isabelle Constant est nommée directrice générale de We Are Social

Solange de Cormis prend la tête de la communication de CBRE

Pierre Pélissier est nommé président de QCNS Cruise

