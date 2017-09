Carnet de nominations du 18 septembre 2017

Lucas Jakubowicz JDN Mis à jour le 15/09/17 14:55

Anne-Laure Duvaud chez Saur - Valérie-Noëlle Kodjo Diop chez Société générale - Caroline Lehericey chez Hello Bank - Guillaume Leroy chez Sanofi...

Anne-Laure Duvaud chez Saur

A 40 ans, Anne-Laure Duvaud prend le poste de directrice juridique de Saur. Avocate et titulaire d'un doctorat en droit, elle rejoint en 2011 la direction juridique de la Caisse des dépôts où elle occupe des fonctions de responsable sur le volet droit des sociétés et fusions & acquisitions. En 2015, elle est nommée administratrice des sociétés CDC Placement et SCDC.

Valérie-Noëlle Kodjo Diop chez Société générale

Valérie-Noëlle Kodjo Diop est nommée responsable de l'innovation et des modèles bancaires alternatifs pour l'Afrique chez la Société générale. Diplômée de l'ESCP et d'un DESS en banque et finance à Paris Dauphine, elle débute sa carrière à la Société générale en 1994. En 2005, elle rejoint BNP Paribas à Johannesburg où elle construit la franchise de la banque en qualité de responsable des financements structurés, puis de responsable Pays Afrique-du-Sud.

Caroline Lehericey chez Hello Bank

BNP Paribas annonce la nomination de Caroline Lehericey en tant que directrice de Hello Bank France. Diplômée de Neoma Business School, elle effectue un parcours marketing dans les secteurs de la parapharmacie, de l'agroalimentaire et de la banque. En 1998, elle rejoint Bouygues Telecom où elle a créé la business unit B&You qu'elle a dirigé jusqu'en 2017. Elle a ensuite mené plusieurs chantiers de transformation digitale pour l'ensemble des marchés grand public de Bouygues Telecom.

Guillaume Leroy chez Sanofi

Sanofi annonce la nomination de Guillaume Leroy au poste de Président France de Sanofi. Agé de 49 ans et docteur en pharmacie, il a effectué toute sa carrière dans le groupe pharmaceutique français. Il commence son parcours professionnel chez Sanofi Pasteur au Brésil. Par la suite, il a occupé des fonctions de direction dans cinq pays (Brésil, Colombie, Venezuela, Mexique et France). Depuis janvier 2017, Guillaume Leroy était directeur général médecine générale France.

Les autres nominations de la semaine

L'autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination de Natasha Cazenave au poste de secrétaire générale adjointe

(AMF) annonce la nomination de au poste de secrétaire générale adjointe Jean-Michel Douxdoux est le nouveau CTO d' Oxiane

est le nouveau CTO d' Cédric Mathorel prend la direction de la start-up française Padoa

prend la direction de la start-up française Paprec annonce la nomination de Sébastien Ricard comme directeur du développement durable et des affaires publiques.

annonce la nomination de comme directeur du développement durable et des affaires publiques. Laurent Ripoll est nommé directeur de l'antenne de Chérie FM

