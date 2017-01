© Journal du Net

Un zeste d'originalité et beaucoup de professionnalisme : adresser une heureuse année à ses principaux partenaires est un exercice délicat et parfois redouté. Voici conseils et vocabulaire pour vous faciliter le travail et commencer l'année 2017 sous les meilleurs auspices.